El seleccionado de fútbol femenino de Utedyc participó por primera vez del Torneo Nacional organizado por la entidad y finalizó sexto en Santa Clara del Mar.

En el marco de las actividades por el 80° aniversario de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) Nacional, el seleccionado femenino de fútbol de Utedyc Seccional Paraná participó por primera vez del torneo nacional organizado por la entidad, que tuvo lugar en Santa Clara del Mar durante los días 13, 14 y 15 de noviembre.

La competencia, que celebró su cuarta edición y reunió a 20 equipos, tuvo al conjunto paranaense entre sus protagonistas, alcanzando el sexto puesto en su primera participación.

Este resultado representa un importante paso para el desarrollo del fútbol femenino dentro de la Seccional y pone de manifiesto el potencial de las iniciativas que promueven la participación de las mujeres en los espacios deportivos y de representación sindical.

La experiencia se inscribe en una línea de trabajo que Utedyc Paraná viene impulsando en esta nueva etapa: ampliar los beneficios, generar actividades deportivas, recreativas y culturales, y fortalecer el sentido de pertenencia de sus afiliados y afiliadas.

Este proyecto institucional refleja también los lineamientos de la conducción nacional de Utedyc, encabezada por Carlos Bonjour, cuya gestión promueve una organización sindical con presencia activa, desarrollo institucional y propuestas que contemplen las distintas dimensiones de la vida de los trabajadores y sus familias.

En esa misma dirección, Utedyc Paraná asume el compromiso de construir una Seccional cercana, dinámica y presente, entendiendo que el bienestar de los trabajadores no se limita a la defensa de sus derechos laborales, sino que también comprende la posibilidad de compartir experiencias, acceder a nuevas oportunidades y fortalecer los vínculos con sus familias y su comunidad.

Una Seccional que crece es una Seccional que genera oportunidades. Y el deporte es uno de los caminos para construir una comunidad sindical más integrada, participativa e igualitaria.

El seleccionado de Utedyc Paraná

* Marcela Acevedo (Club Atlético Estudiantes de Paraná).

* Zaira Abdala (Club Atlético Patronato).

* María Ramírez (AGMER).

* Sofía Romero (ATE).

* Gimena Gaitán (Club Atlético Patronato).

* Gabriela Miño (OSDOP).

* Camila García (ATE).

* Eugenia Gómez (Club Atlético Patronato).

* Roxana Oxhoran (Club de Pescadores Náutico).

* Andrea Cejas (ATE).

El equipo contó además con la participación de José Schick (Club Náutico Paraná), como encargado de equipo, y Gustavo Alloatti (Club Atlético Paracao), en la dirección técnica.