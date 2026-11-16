El bloque de Juntos por Entre Ríos cuestionó el Presupuesto 2027 de Paraná y reclamó más fondos para obras y controles sobre la ejecución de partidas.

Juntos por Entre Ríos cuestionó el Presupuesto 2027 de Paraná y pidió más fondos para obras.

El bloque de concejales de Juntos por Entre Ríos cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 presentado por la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y reclamó revisar la distribución de los recursos municipales. Según señalaron, la propuesta contempla un aumento del 34,3% en el gasto en personal y una reducción del 13,4% en los fondos destinados a obra pública.

Los ediles también advirtieron sobre el nivel de ejecución de las partidas y anticiparon que propondrán mecanismos de seguimiento para conocer qué intervenciones se realizarán, en qué barrios y dentro de qué plazos.

Cuestionamientos a la distribución de los recursos

De acuerdo con el análisis presentado por el bloque, las partidas para obra pública pasarán de $51.691 millones a $44.785 millones. Los concejales sostuvieron que esa disminución representa una caída del 26,6% si se considera la inflación prevista. Además, indicaron que el gasto en personal concentrará el 54,4% del presupuesto, mientras que las obras representarán el 15,3%.

“El presupuesto muestra las prioridades de un gobierno. Y hoy vemos una Municipalidad que destina cada vez más recursos a sostener su estructura y menos a resolver los problemas de los barrios. Creemos que hay que revisar esas prioridades y aumentar la inversión en obras públicas”, expresaron.

Desde Juntos por Entre Ríos señalaron que esa distribución no responde a las principales necesidades de los vecinos y plantearon la necesidad de reforzar la inversión en infraestructura.

Reclamos por la ejecución de las obras

El bloque sostuvo que, según los datos publicados por el Municipio, al 30 de septiembre se había ejecutado el 43,8% del presupuesto anual de obra pública, cuando ya había transcurrido el 75% del año. En el mismo período, la ejecución del gasto en personal alcanzaba el 70,8%.

También indicó que, a mitad de año, la ejecución de obras era del 24,1%, frente al 46,6% registrado durante el mismo período de 2025.

Los concejales cuestionaron el argumento del Ejecutivo municipal que atribuye las limitaciones para realizar intervenciones a la ausencia de transferencias nacionales y provinciales por más de $30.000 millones.

“Dicen que no hay obras porque no llegan fondos, pero al 30 de septiembre tenían más de $30.900 millones de su propio presupuesto de obra sin ejecutar. El problema no es la falta de recursos, es la falta de gestión”, señalaron.

Colocaciones financieras y pedidos de informes

En su presentación, los ediles indicaron que, de acuerdo con la ejecución presupuestaria municipal, durante el primer semestre de 2026 se recaudaron $116.018 millones y se gastaron $100.569 millones. El bloque también consignó un excedente de $15.450 millones.

Por otra parte, señaló que en 2025 el Municipio obtuvo $9.086 millones de intereses por colocaciones financieras, frente a los $10.539 millones recaudados por la Tasa General Inmobiliaria. Agregó que, durante los primeros seis meses de 2026, los ingresos por intereses alcanzaron los $4.000 millones y superaron lo previsto para todo el año.

“Cuidar las cuentas está bien. Lo que no se puede es tener la plata rindiendo en el banco mientras los barrios esperan las obras”, manifestaron.

Propuestas para modificar el presupuesto

Juntos por Entre Ríos adelantó que propondrá revisar la distribución de los recursos para aumentar las partidas destinadas a obra pública y evitar que pierdan frente a la inflación.

Además, solicitará un informe sobre los fondos que el Municipio mantiene en colocaciones financieras y planteará que los intereses generados se destinen a intervenciones en los barrios. También impulsará mecanismos de seguimiento para precisar las obras previstas, su ubicación y los plazos de ejecución.

“Queremos que el presupuesto se traduzca en más obras y soluciones concretas. Los vecinos necesitan una Municipalidad que ponga los recursos donde están los problemas”, concluyeron.