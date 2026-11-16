Gobierno cerró la paritaria docente con aumento del 4% por decreto y piso en $1 millón

En conferencia de prensa, funcionarios dijeron que es "su máxima oferta presupuestaria" para garantizar que llegue a los docentes con los haberes de noviembre

En conferencia de prensa, funcionarios dijeron que es "su máxima oferta presupuestaria" para garantizar que llegue a los docentes con los haberes de noviembre

La medida incluye la actualización de los fondos de conectividad, un salario mínimo garantizado de un millón de pesos y un pago especial para educadores con mayor antigüedad.

Los ministros Manuel Troncoso y Fabián Boleas, junto a Carlos Cuenca (CGE), remarcaron que la propuesta representa el "techo económico posible" y confirmaron que el incremento se cobrará con los haberes de noviembre.

Ante el cierre formal de esta instancia de diálogo en la Secretaría de Trabajo, las autoridades provinciales señalaron que se trató de su máxima oferta presupuestaria para garantizar que el dinero llegue a los bolsillos con los haberes de noviembre.

Asimismo, en conferencia de prensa, los funcionarios justificaron la decisión en la necesidad de evitar demoras y contemplar una perspectiva integral más allá de la postura sindical.

Por otra parte la administración provincial ratificó el compromiso de reabrir las discusiones salariales con los sindicatos en el plazo aproximado de dos meses para continuar atendiendo la situación del sector.

Cierre de la paritaria

En conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno en Paraná, las autoridades de la provincia de Entre Ríos anunciaron la decisión de implementar por decreto la recomposición salarial destinada al sector docente. La medida se adoptó tras el rechazo formal que expresaron los cuatro gremios provinciales a la oferta presentada en la mesa paritaria el pasado 13 de noviembre.

El Estado provincial dejó sin efecto la audiencia de negociación que se encontraba agendada para el próximo 20 de noviembre. Según explicaron los funcionarios, el propósito central del decreto es evitar dilaciones administrativas y garantizar que el personal docente perciba las modificaciones salariales con las liquidaciones correspondientes al mes de noviembre, las cuales se acreditarán durante los primeros días de diciembre.

Los Detalles Técnicos de la Recomposición Salarial

La propuesta gubernamental que se transformará en decreto contempla un ajuste porcentual sobre los haberes, la elevación del salario mínimo garantizado y la readecuación de sumas complementarias vinculadas a la conectividad y la labor pedagógica.

Para comprender el alcance integral de las medidas dispuestas por el Ejecutivo entrerriano, el siguiente esquema detalla los montos y conceptos que integran la liquidación de noviembre

El ministro Boleas remarcó que la aplicación directa por decreto busca integrar el incremento de manera completa en la liquidación del haber mensual, permitiendo que la actualización impacte también de forma directa sobre la base de cálculo del aguinaldo del mes de diciembre, sin recurrir a esquemas de escalonamiento o desdoblamiento.

La Postura Oficial: "Fue el Techo que Podíamos Ofrecer"

Desde la perspectiva del Ministerio de Gobierno y Trabajo, la oferta rechazada por las asambleas y congresos sindicales constituyó el máximo esfuerzo fiscal realizable por las arcas provinciales. En ese marco, Manuel Troncoso argumentó que la gestión provincial se presentó a la paritaria con la totalidad de los recursos disponibles, sin reservar márgenes para posteriores regateos.

En sus declaraciones, el funcionario expuso las directivas impartidas por el Poder Ejecutivo y las condicionantes financieras del Estado: "El gobernador nos pidió expresamente que no vayamos con el piso para después llegar al techo; fuimos con lo que teníamos y dejamos muy en claro que esto era el techo que podíamos ofrecer".

Troncoso manifestó que la administración estatal es plenamente consciente del deterioro en el poder adquisitivo del sector docente. Sin embargo, enfatizó que la Provincia enfrenta severas restricciones financieras para cumplir simultáneamente con los gastos corrientes del Estado, el sostenimiento de la obra pública y el desarrollo de las políticas públicas generales.

Asimismo, el titular de la cartera laboral justificó el decreto al analizar la representatividad del sector gremial, señalando que las entidades sindicales congregan a aproximadamente un 40% del colectivo docente.

El ministro planteó que el Estado debe observar el escenario global y responder a la demanda de los trabajadores que manifiestan la necesidad de percibir los aumentos de forma inmediata, marcando la importancia de atender la realidad integral de la provincia más allá del marco paritario.

Respuestas a los Cuestionamientos

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, fundamentó la urgencia de la medida señalando que la docencia no se encuentra en condiciones de postergar el cobro de sus haberes a la espera de prolongar las discusiones.

Al ser consultado sobre las críticas sindicales relativas al rol del área económica y las dinámicas internas de la negociación, el ministro declinó entrar en polémicas personales. Boleas enfatizó que la actuación de los funcionarios en la mesa de discusión representa una postura colectiva del gabinete provincial y no a títulos individuales.

Aclaró que la cartera económica no participa de manera directa en la paritaria docente cotidiana, sino que sus representantes acuden en nombre del Gobierno conjunto para acercar propuestas financieras viables, remarcando su dedicación al desempeño del cargo.

El ministro ratificó que, hay voluntad de la gestión de agotar las instancias de diálogo. "El Estado debe adoptar medidas operativas intermedias que brinden alivio concreto al haber de los trabajadores mientras se desenvuelven las variables de la economía".

Defensa Técnica del CGE y reapertura de paritarias en 60 días

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, confirmó los pasos administrativos cumplimentados tras dar por cerrada la paritaria ante el organismo laboral.

El funcionario sostuvo que la medida permite la habilitación legal para emitir el decreto y confeccionar la liquidación dentro de los plazos habituales del calendario de pagos.

Frente a los reparos gremiales vinculados a los conceptos de FOPID y Conectividad —debido a su carácter no remunerativo y su falta de incidencia en el cálculo de los haberes jubilatorios—, Cuenca respaldó su inclusión al sostener que representan recursos líquidos indispensables para sostener el ingreso de los docentes en actividad.

Finalmente, las autoridades provinciales ratificaron que el cierre de la presente paritaria no clausura de forma definitiva la discusión salarial. El Gobierno asumió el compromiso de convocar a una nueva mesa de diálogo en un plazo estimado de 60 días, con la meta de evaluar una recomposición progresiva del salario antes del inicio formal del ciclo lectivo 2027.