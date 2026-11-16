Los pagos se dieron entre 2020 y 2025 y quedaron registrados en los honorarios a Federico Beligoy por asesoramientos y seminarios.

El director nacional del arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy , quedó bajo investigación tras registrarse cobros por más de 420 millones de pesos desde la entidad. La investigación surge a partir del secuestro de registros internos durante los allanamientos judiciales a los que fue sometida la AFA por diversas causas en lo que va del año.

Además, la compra de un departamento lujoso en Villa Devoto por cerca de medio millón de dólares y el pago de otros dos departamentos en La Plata, que nunca recibió, abrieron una causa por lavado de dinero.

¿Cuál es la investigación?

Más allá de las impericias del arbitraje argentino, del que está a cargo, Federico Beligoy quedó en el ojo de la tormenta al registrarse pagos exorbitantes desde la AFA hacia él, tanto en efectivo como por transferencia bancaria.

Al actualizar por inflación los valores nominales del monto final registrado, el árbitro recibió más de 420 millones de pesos en dos tramos, entre noviembre de 2020 y abril de 2022, y desde 2024 hasta marzo del año pasado.

En la primera etapa, los registros muestran 20 entregas de dinero en efectivo por un total superior a los 10,8 millones de pesos de la época, con un valor actual de $306 millones.

El primer desembolso del que se sospecha quedó registrado el 2 de noviembre de 2020, con otros tres movimientos en ese mismo mes y pagos periódicos durante el año siguiente, que se cortaron en julio.

Luego de que la secuencia se detuviera durante varios meses y volviera a aparecer en abril de 2022, los últimos pagos investigados ocurrieron entre 2024 y marzo de 2025, con un total que supera los $420 millones entre ambas etapas.

El material incluye alrededor de 275.000 movimientos, además de documentos internos, facturas y correos electrónicos, y quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Otra denuncia a Federico Beligoy

Por otro lado, el exárbitro también recibió una denuncia por lavado de dinero, tras detectarse una compra sospechosa de tres departamentos.

Los primeros dos datan de 2024, cuando el director de arbitraje destinó 261 mil dólares a la compra de dos inmuebles en La Plata, que nunca recibió. Además, lo que generó la sospecha de la Justicia es que el juez no inició una demanda para recuperar el dinero invertido, que simplemente perdió.

Ya en junio de este año, Beligoy y su esposa adquirieron una propiedad a estrenar que ronda los 380 metros cuadrados en Villa Devoto, por la que pagaron USD 490.000. La propiedad cuenta con espacios adicionales en el subsuelo y cocheras, y su precio final se encuentra por debajo de lo establecido en la zona, en la que el metro cuadrado se ubica entre los 2.800 y los 5.000 dólares.

Así, la denuncia por presunto lavado de dinero fue presentada ante la Justicia federal este lunes y será analizada por los tribunales, que investigarán los movimientos económicos y patrimoniales que salieron a la luz.