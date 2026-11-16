La orquesta ofreció un concierto con entrada libre bajo la dirección de Guillermo Scarabino y con la violinista Pilar Policano como solista

La orquesta de Entre Ríos estrenó en la provincia la Séptima de Prokofiev

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos brindó el sábado pasado, un concierto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con dirección del invitado Guillermo Scarabino y la violinista Pilar Policano como solista. El programa incluyó obras de Mozart y el estreno provincial de la Sinfonía N° 7 de Prokofiev. Entrada libre y gratuita, organizada por la Secretaría de Cultura.

La velada comenzó con la obertura de El empresario, una pieza cómica de un acto, poco difundida, de Mozart. Luego llegó el Concierto para violín N° 3, escrito por el compositor a los 19 años, con Policano, también de 19, a quien Scarabino definió como una estrella internacional. Como bis, la joven, que actúa con la orquesta cada año desde 2022, tocó el Adagio de la Sonata N° 1 de Bach y expresó que “es súper lindo volver a Paraná y reencontrarme con el público de Entre Ríos”, reflexionó.

Para el cierre, Scarabino presentó la Sinfonía N° 7 de Prokofiev, compuesta en 1952, poco antes de la muerte del autor, y que consideró continuadora del romanticismo ruso de Tchaikovsky. Sobre su regreso a la orquesta, que dirigió por tercera vez tras 15 años, afirmó: “Realmente es una orquesta que tiene un potencial fantástico en cantidad y calidad de instrumentos e instrumentistas”, expresó

La orquesta de Entre Ríos estrenó en la provincia la Séptima de Prokofiev

.

Próximo concierto

El viernes 27 de noviembre, a las 20hs, en el Centro Provincial de Convenciones, en calle San Martín 15, la Orquesta Sinfónica proyectará Tiempos Modernos (1936), de Charles Chaplin. Con música en vivo, en el marco del Ficer. Dirigirá Luis Gorelik, autor de la reconstrucción de la partitura original y del arreglo sinfónico.