El Banco Nación cerró a 1.575 pesos para la venta. También avanzaron el mayorista y los dólares financieros, mientras los bonos y las acciones operaron en baja.

Dólar hoy: el blue llegó a 1.600 pesos, subió el oficial y el riesgo país volvió a aumentar.

El mercado cambiario argentino comenzó la semana con aumentos en las principales cotizaciones del dólar. Este lunes 16 de noviembre, la divisa oficial cerró a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue alcanzó los $1.600, según el informe de cierre publicado por Ámbito a las 16.07.

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense avanzó hasta los $1.551, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.586,16 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.682,58. Los movimientos reflejaron una mayor presión compradora respecto del cierre del viernes.

La jornada también estuvo marcada por retrocesos en los bonos soberanos y las acciones argentinas. El riesgo país volvió a subir y se acercó a los 840 puntos básicos durante las primeras horas de negociación, en un contexto de cautela de los inversores. Ambito+2

El dólar oficial aumentó y el mayorista superó los $1.550

El Banco Nación cerró con un incremento de $5 en ambas puntas de la cotización. El dólar pasó de $1.520 a $1.525 para la compra y de $1.570 a $1.575 para la venta, una suba del 0,32%.

En el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central, la cotización vendedora se ubicó en $1.573,59, ligeramente por debajo del precio del Banco Nación.

En el mercado mayorista, utilizado como referencia para las operaciones comerciales y financieras, el dólar finalizó en $1.551. Frente a los $1.543,50 registrados el viernes, el incremento fue de $7,50, equivalente al 0,49%.

La suba se produjo después de una semana de movimientos moderados y devolvió al tipo de cambio mayorista por encima de los $1.550.

El avance simultáneo del dólar minorista y del mayorista mostró una mayor demanda de divisas durante la primera rueda de la semana, aunque los datos disponibles no permiten atribuir el movimiento a una única causa. Ambito+1

El dólar blue aumentó $30 y alcanzó los $1.600

El mercado informal registró uno de los movimientos más destacados de la jornada. Según el relevamiento de Ámbito, el dólar blue cerró en $1.580 para la compra y $1.600 para la venta.

Frente a los $1.570 del viernes, la cotización vendedora aumentó $30, equivalente al 1,91%.

Durante la mañana, el blue había operado cerca de los $1.580, mientras que hacia las 14.30 se ubicaba en $1.590, de acuerdo con el seguimiento de TN. El informe posterior de Ámbito confirmó un cierre todavía más elevado.

Con este movimiento, el informal terminó $25 por encima del dólar oficial del Banco Nación, lo que representa una diferencia del 1,59%.

En comparación con el dólar mayorista, la brecha se ubicó en el 3,16%.

El aumento del blue contrastó con la estabilidad relativa que había mostrado durante las jornadas anteriores. Sin embargo, al tratarse de un mercado informal, sus valores pueden variar según la plaza y el horario de las operaciones. Ambito+1

El MEP y el contado con liquidación también avanzaron

Las cotizaciones financieras acompañaron la tendencia alcista del mercado cambiario, aunque con variaciones más moderadas que las registradas por el blue.

El dólar MEP finalizó en $1.586,16, frente a los $1.577,22 del viernes. La diferencia fue de $8,94, equivalente a una suba del 0,57%.

Por su parte, el contado con liquidación alcanzó los $1.682,58, después de haber cerrado la rueda anterior en $1.672,02. El incremento fue de $10,56, equivalente al 0,63%.

Tomando como referencia el dólar mayorista de $1.551, el MEP presentó una brecha del 2,27%, mientras que el CCL se ubicó un 8,48% por encima.

El contado con liquidación continuó siendo la cotización más elevada entre las principales alternativas del mercado. Su evolución resulta especialmente relevante para empresas e inversores que realizan operaciones con títulos y liquidación de divisas en el exterior.

Los movimientos de ambos tipos de cambio también estuvieron vinculados con las variaciones de los instrumentos financieros utilizados para obtener dólares mediante operaciones bursátiles. Ambito+1

Bonos y acciones: el riesgo país volvió a subir

La primera rueda de la semana estuvo acompañada por un escenario desfavorable para los activos argentinos.

El riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan, se ubicó en 839 puntos básicos durante la mañana, con un aumento de 10 unidades respecto del cierre anterior.

Los bonos soberanos en dólares registraron retrocesos, mientras que las acciones argentinas negociadas en Wall Street también operaron mayoritariamente en terreno negativo.

Entre las pérdidas intradiarias se destacaron YPF, con una caída del 3,8%; Banco Macro, con el 3,7%; y Banco Supervielle, con el 3,4%.

En la Bolsa porteña, el índice Merval retrocedía alrededor del 2,2% durante el mediodía, mientras que Telecom encabezaba las bajas del panel líder con una caída superior al 4%.

Estas referencias corresponden a operaciones intradiarias y no deben considerarse cierres definitivos de los mercados accionarios.

El retroceso de los bonos y el aumento del riesgo país reflejaron una mayor cautela de los inversores frente a las perspectivas de financiamiento argentino y las condiciones del mercado internacional. TN+2

Reservas, inflación y perspectivas para el mercado

La evolución de las reservas internacionales del Banco Central continúa siendo uno de los factores centrales para los operadores financieros.

El último dato histórico contrastado en las fuentes consultadas corresponde al jueves 12 de noviembre, cuando las reservas brutas se ubicaron en torno de los US$49.073 millones, pese a una compra de divisas del Banco Central por US$103 millones. La disminución de las reservas durante aquella jornada estuvo vinculada principalmente con la caída en la valuación del oro.

No se obtuvo una cifra oficial definitiva correspondiente al cierre de este lunes 16, por lo que no corresponde atribuir al organismo una nueva variación diaria.

En el plano económico, el mercado también sigue de cerca la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y su influencia sobre las expectativas de tasas de interés y rendimientos de los instrumentos en pesos.

De cara a las próximas ruedas, la atención estará concentrada en la evolución del dólar mayorista, la demanda de cobertura cambiaria, los movimientos de los bonos soberanos y la capacidad del Banco Central para acumular reservas. A24+1