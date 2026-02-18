Uno Entre Rios | Ovación | Rubén Forestello

La duda que deberá despejar Rubén Forestello en Patronato

El DT del Rojinegro, Rubén Forestello, esperará por Hernán Rivero, quien fue suplantado en Tucumán en el entretiempo por un golpe en la mano.

18 de febrero 2026
La presencia de Hernán Rivero es el interrogante que deberá resolver el entrenador de Patronato, Rubén Forestello, en el armado del once inicial que enfrentará el próximo sábado ante Gimnasia y Tiro de Salta en el estadio Grella.

El delantero lució el dorsal Rojinegro número 9 en el estadio La Ciudadela. Finalizando la etapa inicial sufrió un golpe en la mano que provocó su salida del equipo en el complemento. Este escenario encendió la alarma en Villa Sarmiento.

Rubén Forestello tiene la última palabra

Los resultados de los estudios médicos brindarán un escenario de mayor claridad. No obstante, la decisión final será de Rubén Forestello.

El entrenador esperará hasta último momento para determinar si arriesgará a Rivero o le dará espacio a otras alternativas que tiene en el plantel. En este sentido Franco Soldano y Renzo Reynaga, quienes firmaron planillas en el cotejo ante San Martín de Tucumán, son las opciones que competirían por esa posible vacante.

