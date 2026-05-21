Independiente Rivadavia goleó en Venezuela y sueña con ser el mejor de la fase inicial

Como visitante, Independiente Rivadavia se impuso por 4-2 sobre La Guaira y llegó a los 13 puntos en el Grupo C.

Independiente Rivadavia ratificó su enorme presente internacional y consiguió una gran victoria en Venezuela. Por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores de América, la Lepra mendocina goleó 4-2 a La Guaira como visitante y con 13 puntos se ilusiona con terminar como el mejor primero de toda la fase inicial.

La gran figura de la noche volvió a ser el paraguayo Alex Arce, autor de un triplete determinante para el conjunto dirigido por Alfredo Berti. El restante tanto mendocino fue convertido por el colombiano Sebastián Villa, también protagonista con una actuación desequilibrante.

El comienzo del encuentro mostró a un equipo local decidido a presionar alto. A los cuatro minutos, Yackson Rivas avisó con una buena acción individual y un remate que salió apenas desviado. La respuesta de Independiente llegó rápidamente mediante Matías Fernández, quien exigió al arquero Cristopher Varela con un potente disparo desde afuera del área.

La apertura del marcador llegó a los 19 minutos. Villa encaró por el sector izquierdo, se perfiló hacia adentro y metió un centro preciso para la aparición de Arce, que ganó de cabeza y puso el 1-0. Sin embargo, La Guaira reaccionó a los 28 minutos gracias a Diego Osio, quien aprovechó una asistencia aérea del argentino Guillermo Ortiz para igualar el encuentro.

La Lepra no perdió intensidad y volvió a golpear antes del descanso. A los 34, Matías Fernández encabezó una gran maniobra ofensiva y asistió con un pase pinchado a Villa, que definió de volea: la pelota pegó en el travesaño y terminó dentro del arco para establecer el 2-1 parcial.

Independiente Rivadavia lo liquidó en el complemento

En el complemento, el conjunto mendocino mostró toda su contundencia. Primero avisó nuevamente Villa con dos remates peligrosos y, a los 14 minutos, una mala salida de La Guaira terminó en una recuperación de Fernández y una asistencia perfecta para Arce, que definió con tranquilidad en el mano a mano para ampliar la ventaja.

El dominio visitante continuó y a los 30 minutos llegó el cuarto gol. Otra vez Fernández fue clave con un centro preciso al segundo palo que encontró el cabezazo letal de Arce, intratable durante toda la noche, para sellar su hat-trick y el 4-1.

Sobre el final, el conjunto venezolano decoró el resultado mediante un espectacular tiro libre de Juan Castellanos a los 35 minutos, aunque el descuento no modificó el desarrollo de un partido que tuvo a Independiente Rivadavia como amplio dominador.

Con esta victoria, el equipo mendocino confirmó su clasificación a los octavos de final y continúa consolidándose como una de las grandes revelaciones de la Copa Libertadores.

Por su parte, La Guaira quedó último en la zona con tres puntos, pero continúa con chances de finalizar clasificar como segundo del grupo o meterse en la Copa Sudamericana siendo tercero, ya que sólo está dos puntos por debajo de Fluminense y Bolívar.

En la última fecha, que los tendrá a todos los equipos del Grupo G jugando el miércoles 27, a partir de las 21.30, Independiente Rivadavia visitará a Bolívar en la altura de La Paz; mientras que Fluminense recibirá en el mítico Maracaná a La Guaira. Mientras los mendocinos jugarán sin ningún tipo de presión, los brasileros, bolivianos y venezolanos se jugarán el todo por el todo por un lugar en los octavos de final.