Universidad Católica venció a Barcelona (E), es líder y complicó a Boca

Univerdidad Católica ganó por 2-0 con doblete de Zampedri frente a los ecuatorianos y, pese a quedar primeros, se jugarán la clasificación en La Bombonera.

Gracias al empate entre Boca Juniors y Cruzeiro, del pasado martes en La Bombonera, Universidad Católica no podía certificar ante Barcelona su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, podía dar un paso gigante hacia la instancia de eliminación directa. En el Claro Arena, la victoria fue una catarsis. El triunfo de 2-0 le permite a los cruzados mantener vivas sus chances. Muy vivas. Los goles los marcó el entrerriano Zampedri