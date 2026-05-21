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Universidad Católica venció a Barcelona (E), es líder y complicó a Boca

Univerdidad Católica ganó por 2-0 con doblete de Zampedri frente a los ecuatorianos y, pese a quedar primeros, se jugarán la clasificación en La Bombonera.

21 de mayo 2026 · 23:38hs
Universidad Católica ganó con los goles del entrerriano Zampedri.

Universidad Católica ganó con los goles del entrerriano Zampedri.

Gracias al empate entre Boca Juniors y Cruzeiro, del pasado martes en La Bombonera, Universidad Católica no podía certificar ante Barcelona su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, podía dar un paso gigante hacia la instancia de eliminación directa. En el Claro Arena, la victoria fue una catarsis. El triunfo de 2-0 le permite a los cruzados mantener vivas sus chances. Muy vivas. Los goles los marcó el entrerriano Zampedri

Lo de Universidad Católica

Los chilenos retoman el liderato de su grupo con 10 puntos. Asegura, como mínimo, entrar en la Copa Sudamericana. Si quiere el premio mayor, deberá puntuar en Argentina, ante Boca.

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