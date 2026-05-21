Gracias al empate entre Boca Juniors y Cruzeiro, del pasado martes en La Bombonera, Universidad Católica no podía certificar ante Barcelona su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores. No obstante, podía dar un paso gigante hacia la instancia de eliminación directa. En el Claro Arena, la victoria fue una catarsis. El triunfo de 2-0 le permite a los cruzados mantener vivas sus chances. Muy vivas. Los goles los marcó el entrerriano Zampedri
Universidad Católica venció a Barcelona (E), es líder y complicó a Boca
Univerdidad Católica ganó por 2-0 con doblete de Zampedri frente a los ecuatorianos y, pese a quedar primeros, se jugarán la clasificación en La Bombonera.
21 de mayo 2026 · 23:38hs
Lo de Universidad Católica
Los chilenos retoman el liderato de su grupo con 10 puntos. Asegura, como mínimo, entrar en la Copa Sudamericana. Si quiere el premio mayor, deberá puntuar en Argentina, ante Boca.