Lali Espósito: "¡Qué lindooooo Paraná!" y su agradecimiento viral tras el show Lali Espósito agradeció a sus fanáticos de Paraná tras su show en la Fiesta Nacional del Mate: "¡Qué lindooooo Paraná! Gracias por el amor", escribió. 8 de febrero 2026 · 16:49hs

Lali Espósito cerró con un show explosivo la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, dejando una huella imborrable en el público entrerriano. La artista, conocida por su conexión única con sus seguidores, no tardó en compartir su emoción a través de un mensaje en redes sociales.

"¡Qué lindooooo Paraná♥ Gracias por el amor! Enérgico primer show del año! Próxima parada CosquinROOOOCKKkkkkkkkk!!!", escribió Lali en su cuenta de X (ex Twitter), agradeciendo el cariño de la gente y compartiendo la energía del evento. Su post rápidamente se viralizó, generando una ola de respuestas y reacciones de los fanáticos locales.

LEER MÁS: El rumor que incendia las redes: ¿Airbag en la Fiesta Nacional del Mate 2027? Lali Espósito agradeció a Paraná tras su histórico show en la Fiesta Nacional del Mate

Próxima parada CosquinROOOOCKKkkkkkkkk!!! — Lali (@lalioficial) February 8, 2026 El mensaje reflejó la cercanía de Lali con su audiencia, quien siempre ha destacado por su forma genuina de interactuar con el público. Su agradecimiento no solo reafirmó su amor por Paraná, sino también su entusiasmo por lo que está por venir en su gira, como su próxima presentación en Cosquín Rock.