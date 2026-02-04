Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Al mediodía de este miércoles, Concordia se posicionó como la ciudad más calurosa de la Argentina. La Capital del citrus alcanzó una temperatura de 37,1°C.

Al mediodía de este miércoles, Concordia se posicionó como la ciudad más calurosa de la Argentina, de acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La Capital del citrus alcanzó una temperatura de 37,1°C, ubicándose en lo más alto del ranking térmico a nivel nacional.

Detrás de Concordia se ubicaron Las Lomitas, en la provincia de Formosa; Ceres, en Santa Fe; y Gualeguaychú, que ocupó el cuarto lugar entre las ciudades con mayores registros de calor. En el caso de esta segunda ciudad entrerriana, la temperatura fue de 36°C, con una sensación térmica que trepó hasta los 39,5°C, indicó diario Río Uruguay.

El intenso calor se enmarca en una persistente ola de altas temperaturas que afecta a gran parte del país y que, según los pronósticos, continuará durante los próximos días.

Desde el organismo meteorológico indicaron que estas condiciones se mantendrían durante el próximo fin de semana e incluso en gran parte de la semana siguiente, teniendo un posible alivio -pero de baja probabilidad- el próximo viernes con tormentas aisladas pero de un 10 al 40%.

Recomendaciones por el calor

A raíz de la alerta amarilla por altas temperaturas, desde el SMN recordaron las principales recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema cálido, como aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed, evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16, reducir la actividad física y optar por ropa ligera, holgada y de colores claros. También se aconseja evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, y priorizar el consumo de frutas y verduras.

Asimismo, es fundamental prestar especial atención a niños, bebés, personas embarazadas y mayores de 65 años, así como a quienes padecen enfermedades crónicas. Permanecer en espacios ventilados o con aire acondicionado puede marcar la diferencia. según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ante síntomas como sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, mareos, desmayos, náuseas, vómitos o dolores de cabeza, se recomienda solicitar de inmediato asistencia médica. Mientras tanto, se debe trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, intentar refrescarla, mojarle la ropa y ofrecerle agua fresca.