Una mujer de Concordia fue encontrada sin vida en un río de la Patagonia

Una mujer de 62 años, oriunda de Concordia, fue hallada sin vida este miércoles por la mañana en la zona del río Manso, una zona ubicada al sur de Bariloche.

Una mujer de 62 años, oriunda de Entre Ríos, fue hallada sin vida este miércoles por la mañana en la zona del río Manso, una zona ubicada al sur de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. La persona de Concordia era buscada desde el martes por su marido.

De acuerdo a la información policial citada por medios de esa localidad, la mujer había salido de su domicilio el martes alrededor de las 19 con la intención de pescar, en el sector de la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 25,5. Al no regresar, su pareja dio aviso a las autoridades, lo que activó un amplio despliegue de rescate.

Según precisaron fuentes policiales de la provincia de Río Negro, durante la noche del martes se realizaron rastrillajes en la zona con apoyo de drones y personal especializado. Las tareas se extendieron hasta cerca de las 4 de la madrugada, cuando debieron ser suspendidas por las intensas lluvias y las condiciones climáticas adversas que no permitieron seguir adelante con las tareas de búsqueda.

LEER MÁS: Concordia fue la ciudad más calurosa del país al mediodía de este miércoles

Fue así que con las primeras luces de este miércoles, a partir de las 6 de la mañana, el operativo se retomó con la participación de baquianos del lugar, personal de la Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón y efectivos de la Comisaría 12. A poco de retomar el rastrillaje, cerca de las 7.55, tras casi dos horas de búsqueda terrestre, el cuerpo de la mujer fue localizado a la vera del río El Manso.

En la búsqueda participaron personal de la Comisaría 12, Patrulla de Montaña, Bomberos de Rescate de El Bolsón, brigadistas del SPLIF, Protección Civil y vaqueanos de la zona. Finalmente, a las 7:55, el cuerpo fue hallado en un sector de la costa del río Manso, a la altura del kilómetro 25,5 de la Ruta Provincial 83.

A partir de conocerse la noticia de su fallecimiento, comenzaron a multiplicarse en las redes sociales los mensajes de despedida y condolencias hacia esta persona, que tenía 62 años al momento de ser hallada sin vida, indicó diario Río Uruguay.

En el caso tomó intervención el fiscal Francisco Arrien quien se encargará de tomar las medidas para evaluar en qué situación se produjo el hecho y adelantó que, una vez que se traslade el cuerpo, se realizará la autopsia para determinar las causas de muerte.

El lugar

El paraje El Manso se encuentra a unos 70 kilómetros de San Carlos de Bariloche, con acceso por la Ruta Nacional 40, desviando en el paraje El Villegas, y es una zona muy concurrida por actividades recreativas como pesca y rafting.