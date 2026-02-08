Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Un importante incendio rural se registró este domingo al mediodía en la zona de Línea 21, a pocos metros de la Ruta 20 y a escasos kilómetros de Basavilbaso.

Un importante incendio rural se registró este domingo al mediodía en la zona de Línea 21, a pocos metros de la Ruta 20 y a escasos kilómetros de Basavilbaso , donde el fuego afectó alrededor de 12 hectáreas de soja de segunda. Las llamas avanzaron rápidamente sobre el cultivo, favorecidas por la sequedad del terreno.

Los rastrojos de raigrás y la acción del viento también colaboraron con la propagación del fuego, que generó remolinos capaces de trasladar brasas a distintos sectores del predio.

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios del cuartel de Basavilbaso, junto a los destacamentos de San Marcial y Libaros, con la colaboración activa de los arrendatarios, quienes aportaron maquinaria pesada para realizar cortes preventivos y evitar que el fuego alcance otras zonas productivas.

Si bien el foco ígneo se encuentra controlado, los bomberos continúan con tareas de enfriamiento, ya que persisten sectores humeantes que representan un riesgo de reactivación. La preocupación principal está puesta en más de 20 hectáreas ubicadas hacia el fondo del campo, donde hay cultivos de maíz y monte, lo que incrementa la peligrosidad.

Las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas, sequía y viento cambiante, obligaron a un trabajo intenso y sostenido del personal, que permanece en el lugar para asegurar la extinción total del incendio, indicó FM Riel.

El episodio vuelve a poner de relieve el alto riesgo de incendios rurales en la región y la importancia del trabajo coordinado entre bomberos y productores para evitar daños mayores.