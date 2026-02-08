Uno Entre Rios | La Provincia | Basavilbaso

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Un importante incendio rural se registró este domingo al mediodía en la zona de Línea 21, a pocos metros de la Ruta 20 y a escasos kilómetros de Basavilbaso.

8 de febrero 2026 · 17:00hs
El fuego avanzó rápido sobre la soja de segunda en Basavilbaso.

FM Riel

El fuego avanzó rápido sobre la soja de segunda en Basavilbaso.

Un importante incendio rural se registró este domingo al mediodía en la zona de Línea 21, a pocos metros de la Ruta 20 y a escasos kilómetros de Basavilbaso, donde el fuego afectó alrededor de 12 hectáreas de soja de segunda. Las llamas avanzaron rápidamente sobre el cultivo, favorecidas por la sequedad del terreno.

El fuego avanzó en Basavilbaso

Los rastrojos de raigrás y la acción del viento también colaboraron con la propagación del fuego, que generó remolinos capaces de trasladar brasas a distintos sectores del predio.

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas.

Obra de emergencia en escuela de Basavilbaso garantiza mejores condiciones educativas

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego.

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios del cuartel de Basavilbaso, junto a los destacamentos de San Marcial y Libaros, con la colaboración activa de los arrendatarios, quienes aportaron maquinaria pesada para realizar cortes preventivos y evitar que el fuego alcance otras zonas productivas.

Si bien el foco ígneo se encuentra controlado, los bomberos continúan con tareas de enfriamiento, ya que persisten sectores humeantes que representan un riesgo de reactivación. La preocupación principal está puesta en más de 20 hectáreas ubicadas hacia el fondo del campo, donde hay cultivos de maíz y monte, lo que incrementa la peligrosidad.

Las condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas, sequía y viento cambiante, obligaron a un trabajo intenso y sostenido del personal, que permanece en el lugar para asegurar la extinción total del incendio, indicó FM Riel.

El episodio vuelve a poner de relieve el alto riesgo de incendios rurales en la región y la importancia del trabajo coordinado entre bomberos y productores para evitar daños mayores.

Basavilbaso Ruta 20 Incendio
Noticias relacionadas
Pedro Medina falleció este domingo en Paraná. Foto: Análisis Digital.

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

scioli estuvo en la sexta noche del carnaval de gualeguaychu

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

 Luciano Castro trató de reconciliarse con Griselda Siciliani colgando una pasacalles con un mensaje de amor

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la fiesta nacional del mate

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

Ver comentarios

Lo último

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

Ultimo Momento
Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

El precio de la carne vuelve a subir mientras se amplía el cupo de exportación a EE.UU.

El precio de la carne vuelve a subir mientras se amplía el cupo de exportación a EE.UU.

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Policiales
Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Un acoplado con cítricos volcó en San Salvador, sobre la Ruta 18

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Concordia: siete jóvenes detenidos tras ocho allanamientos por drogas

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Ovación
Vélez recibe a Boca en Liniers en un cruce clave por la Zona A

Vélez recibe a Boca en Liniers en un cruce clave por la Zona A

Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná

Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná

Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

Concordia llora la pérdida de José María Martínez, una leyenda del ciclismo

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

La provincia
Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Expectativas de una gran campaña maicera en Entre Ríos: más de 530.000 hectáreas en juego

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Basavilbaso: el fuego consumió unas 12 hectáreas en la zona de campos

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

Dejanos tu comentario