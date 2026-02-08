Casi un año tardó Alfonso Domenech (VW Virtus) en volver a ganar en la Clase 3 del Turismo Nacional. El pergaminense no festejaba en una final desde la apertura del campeonato 2025, realizada en el autódromo de Paraná y este domingo puso fin a esa racha, en el mismo circuito y con el mismo escolta, José Manuel Urcera (Ford Focus).
Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná
Casi un año tardó Alfonso Domenech en volver a ganar en la Clase 3 del Turismo Nacional. El pergaminense festejó tras un mano a mano con Urcera.
Ambos brindaron un gran espectáculo en el marco de la primera fecha de la categoría.
La victoria de Alfonso Domenech
La primera vuelta fue un duelo entre Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Facundo Chapur (Honda Civic), los integrantes de la 1ª fila: el cordobés pudo doblegar al uruguayo, pero al llegar a la chicana se pasó y cayó al 7º puesto. Al giro siguiente, Domenech, que había largado 3º, superó al piloto del MG-C Pergamino Competición, que había heredado el liderazgo. El golpe de Lambiris contra el muro de la curva 1 en la 4ª vuelta permitió el ascenso al 2º lugar de Urcera, quien a partir de allí entabló una muy entretenida disputa con Domenech.
Tras una intensa persecución, el rionegrino del GR Competición pudo saltar a la punta en la 13ª ronda. No obstante, el campeón 2024 recuperó definitivamente el comando de las acciones al giro siguiente para cosechar su 6ª victoria en la Clase 3 del TN y la 3ª con el VW Virtus, con el que lleva 20 carreras.
“Fue una gran final, en la que siempre fuimos a fondo. Teníamos un ritmo muy parecido al de Manu (Urcera), que me trajo cortito toda la carrera. Cuando me pasó, evité ir al roce porque sabía que iba a tener otra chance. Por suerte, cuando lo fui a buscar, lo pude volver a pasar con una buena maniobra. Arrancamos esta temporada como el año pasado, esperemos que no termine igual…” , señaló Domenech a Campeones.
Al igual que la última fecha de la temporada pasada, Urcera compartió el podio con Facundo Chapur (Honda Civic), quien reemplazó a Manu en el Larrauri Racing. El cordobés se recuperó del error de la 1ª vuelta y cerró con su 38º podio en la Clase 3 del TN su fin de semana en Paraná, donde confirmó su participación a sólo 4 días del inicio de la actividad.
En tanto, el crespense Joel Gassmann terminó octavo.
De Salta, el ganador en la Clase 2
El subcampeón de la Clase 2 de Turismo Nacional, Francisco Coltrinari, se impuso en la primera final del año en Paraná. Al volante del Peugeot 208 atendido por el Saturni Racing y motorizado por Esteban Pou, se mostró firme a lo largo de todo el fin de semana y ganó su cuarta carrera en la divisional menor: Trelew 2024, Concordia 2024 y 2025 y la de este domingo en la capital entrerriana.
Tomás Vitar (Nissan March) y Lucas Petracchini (Toyota Yaris) completaron el podio, mientras que el paranense Ezequien Bastidas debió abandonar en la vuelta 14.
La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo, en el autódromo de Oscar Cabalén de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.