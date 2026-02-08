Alfonso Domenech ganó la Clase 3 del Turismo Nacional en Paraná.

Casi un año tardó Alfonso Domenech en volver a ganar en la Clase 3 del Turismo Nacional. El pergaminense festejó tras un mano a mano con Urcera.

Casi un año tardó Alfonso Domenech (VW Virtus) en volver a ganar en la Clase 3 del Turismo Nacional. El pergaminense no festejaba en una final desde la apertura del campeonato 2025, realizada en el autódromo de Paraná y este domingo puso fin a esa racha, en el mismo circuito y con el mismo escolta, José Manuel Urcera (Ford Focus).

Ambos brindaron un gran espectáculo en el marco de la primera fecha de la categoría.

Vélez recibe a Boca en Liniers en un cruce clave por la Zona A

Embed ¡Qué primer podio de la Clase 3 en este 2026!



Alfonso Domenech

Manu Urcera

Facu Chapur#TNenParaná pic.twitter.com/27qrYPFJrz — TN (@prensatn) February 8, 2026

La victoria de Alfonso Domenech

La primera vuelta fue un duelo entre Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Facundo Chapur (Honda Civic), los integrantes de la 1ª fila: el cordobés pudo doblegar al uruguayo, pero al llegar a la chicana se pasó y cayó al 7º puesto. Al giro siguiente, Domenech, que había largado 3º, superó al piloto del MG-C Pergamino Competición, que había heredado el liderazgo. El golpe de Lambiris contra el muro de la curva 1 en la 4ª vuelta permitió el ascenso al 2º lugar de Urcera, quien a partir de allí entabló una muy entretenida disputa con Domenech.

Tras una intensa persecución, el rionegrino del GR Competición pudo saltar a la punta en la 13ª ronda. No obstante, el campeón 2024 recuperó definitivamente el comando de las acciones al giro siguiente para cosechar su 6ª victoria en la Clase 3 del TN y la 3ª con el VW Virtus, con el que lleva 20 carreras.

“Fue una gran final, en la que siempre fuimos a fondo. Teníamos un ritmo muy parecido al de Manu (Urcera), que me trajo cortito toda la carrera. Cuando me pasó, evité ir al roce porque sabía que iba a tener otra chance. Por suerte, cuando lo fui a buscar, lo pude volver a pasar con una buena maniobra. Arrancamos esta temporada como el año pasado, esperemos que no termine igual…” , señaló Domenech a Campeones.

Al igual que la última fecha de la temporada pasada, Urcera compartió el podio con Facundo Chapur (Honda Civic), quien reemplazó a Manu en el Larrauri Racing. El cordobés se recuperó del error de la 1ª vuelta y cerró con su 38º podio en la Clase 3 del TN su fin de semana en Paraná, donde confirmó su participación a sólo 4 días del inicio de la actividad.

En tanto, el crespense Joel Gassmann terminó octavo.

De Salta, el ganador en la Clase 2

El subcampeón de la Clase 2 de Turismo Nacional, Francisco Coltrinari, se impuso en la primera final del año en Paraná. Al volante del Peugeot 208 atendido por el Saturni Racing y motorizado por Esteban Pou, se mostró firme a lo largo de todo el fin de semana y ganó su cuarta carrera en la divisional menor: Trelew 2024, Concordia 2024 y 2025 y la de este domingo en la capital entrerriana.

Embed El top ten de la final de la Clase 2 del #TNenParaná pic.twitter.com/aS5hoIxiGg — TN (@prensatn) February 8, 2026

Tomás Vitar (Nissan March) y Lucas Petracchini (Toyota Yaris) completaron el podio, mientras que el paranense Ezequien Bastidas debió abandonar en la vuelta 14.

La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo, en el autódromo de Oscar Cabalén de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.