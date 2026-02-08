Uno Entre Rios | Ovación | Super Bowl

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

Patriots y Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX. New England busca su séptimo título histórico, mientras Seattle va por la revancha y su segundo anillo.

8 de febrero 2026 · 08:57hs
New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta.

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta.

New England Patriots y Seattle Seahawks se medirán esta noche, desde las 20.30, en el Super Bowl LX, que se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El equipo de Massachusetts buscará su séptimo título para convertirse en el máximo ganador en la historia de la NFL, mientras que los Seahawks intentarán conseguir su segundo anillo y tomarse revancha de la final perdida en 2015.

Los Patriots clasificaron a los playoff tras ganar la división Este de la AFC con un récord de 14-3, lo que les permitió finalizar segundos en la tabla general. En la Ronda de Comodines vencieron 16-3 a Los Angeles Chargers, mientras que en la Ronda Divisional superaron 28-16 a los Houston Texans. Ya en la final de la conferencia, se consagraron campeones de la AFC tras derrotar 10-7 a los Denver Broncos en un encuentro muy cerrado.

Super Bowl LX: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, la gran final de la NFL

Seattle Seahawks vs. New England Patriots.jpeg

El conjunto de Boston buscará en California su séptimo Super Bowl, lo que le permitiría transformarse en el máximo ganador de la historia de la competencia. Actualmente comparte el primer lugar con Pittsburgh Steelers, ambos con seis campeonatos. Los títulos de New England llegaron en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019.

Por su parte, los Seattle Seahawks también finalizaron la temporada regular con un récord de 14-3, consagrándose campeones de la NFC Oeste y obteniendo el primer puesto de la conferencia, lo que les permitió evitar la Ronda de Comodines. En la Ronda Divisional aplastaron 41-6 a los San Francisco 49ers y en la Final de Conferencia vencieron 31-27 a Los Angeles Rams.

A lo largo de su historia, los Seahawks se consagraron campeones del Super Bowl en una sola oportunidad, cuando derrotaron 43-8 a los Denver Broncos en la edición de 2014. Un año más tarde estuvieron muy cerca del bicampeonato, pero cayeron 28-24 ante los Patriots. En este Super Bowl LX, el equipo de Seattle buscará finalmente tomarse revancha y volver a lo más alto de la NFL.

