Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Daniel Scioli participó de la sexta noche del Carnaval del País en Gualeguaychú y destacó, junto a autoridades provinciales y locales.

Con el acompañamiento del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, participó de la sexta noche de la Fiesta Nacional del Carnaval del País, destacando su impacto en el turismo, el empleo y la industria cultural.

La visita se inscribió en una estrategia de articulación entre Nación, Provincia y Municipio para consolidar el calendario de fiestas populares y carnavales como un producto turístico prioritario, con impacto directo en el empleo, la inversión privada y el fortalecimiento de los servicios vinculados a la actividad turística.

“Este carnaval demuestra cómo el turismo, la cultura y el trabajo pueden integrarse para generar desarrollo. Gualeguaychú es el ejemplo de que una fiesta popular puede convertirse en motor económico para toda la región”, expresó Scioli.

Por su parte, Satto señaló: “Acompañamos este proceso porque entendemos al carnaval como un producto estratégico para la provincia. Su crecimiento y proyección son resultado del trabajo conjunto y de una planificación que se sostiene en el tiempo”.

En tanto, el intendente anfitrión, Mauricio Davico, remarcó que el Carnaval del País “es identidad, empleo y desarrollo para Gualeguaychú” y, en tal sentido, sostuvo que “esta coordinación con Nación y Provincia nos permite seguir fortaleciendo el perfil turístico de la ciudad y generar oportunidades para nuestros vecinos”.

Agenda institucional

Como parte de la agenda institucional, la comitiva recorrió el taller de la comparsa Marí Marí, donde se presentó el trabajo que respalda al espectáculo durante todo el año, desde el diseño y la confección de vestuarios y carrozas hasta los ensayos, la logística y la puesta en escena, y cómo impacta la inversión en segmentos que exceden al carnaval como la formación deportiva, cultural y educativa.

La recepción oficial se inició en Las Magnolias Bodega Boutique, donde el empresario local José Luis Colombo expuso el proceso de elaboración del vino entrerriano y la propuesta de vendimia como experiencia turística, vinculando producción, identidad territorial y diversificación de la oferta.

La jornada incluyó, además, una comida típica sobre la base de pescado y la participación en la sexta noche del carnaval, que contó con una demostración del Turismo Carretera con la presencia de los pilotos Mariano Werner, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset, reafirmando el perfil integral del destino.