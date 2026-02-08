Uno Entre Rios | La Provincia | Pedro Medina

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

El fotógrafo y reportero gráfico Pedro Medina falleció a los 66 años tras una larga enfermedad, dejando una destacada trayectoria en el periodismo entrerriano.

8 de febrero 2026 · 13:27hs
Pedro Medina falleció este domingo en Paraná. Foto: Análisis Digital.

Foto: Análisis Digital.

Pedro Medina falleció este domingo en Paraná. Foto: Análisis Digital.

El fotógrafo y reportero gráfico Pedro Medina falleció en las primeras horas de esta mañana, a los 66 años, después de pelear con una prolongada y cruel enfermedad. Estudió Psicología en Rosario, era amante del cine, pero su gran pasión pasó por la fotografía. Ingresó a trabajar en la primera administración de Jorge Busti (PJ) y fue un activo fotógrafo de Prensa de la Gobernación durante los tres períodos del dirigente concordiense, ya que fue luego marginado en los gobiernos de Sergio Urribarri.

Medina ingresó primero al Canal 9 TVER, en el primer gobierno de Busti, luego pasó al Boletín Oficial y posteriormente fue nombrado en Prensa.

scioli estuvo en la sexta noche del carnaval de gualeguaychu

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

 Luciano Castro trató de reconciliarse con Griselda Siciliani colgando una pasacalles con un mensaje de amor

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

Hermano menor de la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, Pedro Medina era padre de dos hijos (Augusto y Florencia) y abuelo de Felipe. En los últimos años estuvo adscripto en la Legislatura entrerriana y a la vez colaboraba como fotógrafo independiente con algunos medios entrerrianos.

Entre ellos hizo varios trabajos periodísticos como reportero gráfico en la revista Análisis y también en la web, destacándose su tarea, con pasión y creatividad en lo que fueron los inicios de la causa “Contratos truchos”, en septiembre de 2018 y en el megajuicio oral y público contra el exgobernador Sergio Urribarri, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, por delitos de corrupción.

Los restos de Pedro Medina no serán velados por expreso pedido del fotógrafo y a las 17:30 será trasladado desde Orfisa hasta el cementerio privado Solar del Río, donde será sepultado.

Fuente: Análisis Digital

Pedro Medina Fotógrafo Periodismo
Noticias relacionadas
estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la fiesta nacional del mate

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

la fiesta nacional del mate cerro una edicion historica e inolvidable

La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

El guardavidas Alejandro Martin compró una red anti palometas

Un guardavidas de Victoria colocó una red anti palometas

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema nacional de subsidios eléctricos.

El Gobierno provincial refuerza medidas para reducir el impacto del nuevo esquema de subsidios eléctricos

Ver comentarios

Lo último

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

El papa León XIV afirmó que la fraternidad debe reemplazar al poder militar y económico

El papa León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Ultimo Momento
Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

El papa León XIV afirmó que la fraternidad debe reemplazar al poder militar y económico

El papa León XIV afirmó que la fraternidad "debe reemplazar al poder militar y económico"

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Horóscopo del domingo 8 de febrero de 2026

Horóscopo del domingo 8 de febrero de 2026

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

Policiales
Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Federal: detienen a un hombre por abuso sexual y lesiones

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Santa Elena: ampliaron la imputación de Benítez y lo trasladaron a la Jefatura de La Paz

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Colón: Prefectura rescató a cuatro personas que cayeron al río Uruguay

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Con un QR, la Policía pide a los vecinos que se animen a denunciar al narco de su barrio

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Cuerpo calcinado: secuestraron una camioneta en Cerrito y detuvieron a un joven en Paraná

Ovación
Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl LX por la gloria absoluta

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

El maratón Paraná-Santa Fe se volvió a realizar luego de 38 años

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Noche negra de River Plate: Tigre lo goleó 4-1 en el Monumental

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

Falleció Alfredo Félix Bourdillón, histórico nadador olímpico de Paraná

La provincia
Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Falleció Pedro Medina, destacado fotógrafo y reportero gráfico entrerriano

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

Scioli estuvo en la sexta noche del Carnaval de Gualeguaychú

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

El pasacalles resiste al paso del tiempo y se mantiene su demanda

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

Estiman que 120.000 personas vivieron el cierre de la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

La Fiesta Nacional del Mate cerró una edición histórica e inolvidable

Dejanos tu comentario