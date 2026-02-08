Wenceslao Mansilla y Franco Catena palpitan la primera velada de la temporada en Paraná

Se viene la primera velada de boxeo del 2026 en Paraná y los protagonistas están acelerando su puesta a punto. La cita del deporte de los puños será el viernes 20 de febrero, en el Club Paracao, donde los profesionales locales Wenceslao Mansilla y Franco Catena serán los protagonistas principales de la noche.

Será un espectáculo con doble fondo y un importante respaldo amateur, en el marco de los festejos por los 80 años de la entidad de la zona sur de la capital entrerriana –el aniversario es el 25 de agosto–. El primero en subirse al ring será Peligro Mansilla, quien se medirá con el bonaerense Julián Marmol en la categoría Mediopesado; mientras que el Yunque Catena estará en la última pelea, contra un rival a definir, en peso Crucero o Pesado. Ambos duelos serán a seis rounds.

Mientras llevaban adelante sus entrenamientos, UNO visitó a los peleadores.

Wenceslao Mansilla, entre la organización y su preparación

Mansilla, que además está trabajando en la organización, aseguró: “Estoy muy contento de volver a pelear en Paraná y en el Club Paracao, en el marco de los festejos por el aniversario del club. También representarán a nuestra escuela de boxeo los amateurs Maxi Nichea, Marcos Orrego y Walter González; además que presentamos los papeles para las licencias de dos chicos que, por lo menos, van a poder hacer una exhibición. También participarán boxeadores de otras escuelas como Payabox, Motobox, Paraná Boxing, el Team Pistrilli, la escuela de Miguel Palacios y del gimnasio Willie Pep de Santa Fe”.

Sobre cómo va la organización, Wency se mostró un poco preocupado porque no han podido confirmar a un púgil: “No siempre es fácil conseguir rivales, más en los pesos más grandes, y estamos trabajando para confirmar cuanto antes al adversario de Franco. Él está dispuesto a pelear en la categoría Pesado si es necesario. Por suerte mi rival ya está confirmado y sólo queda terminar de prepararme bien”.

mansilla Wenceslao Mansilla peleará contra el bonaerense Julián Marmol. Víctor Ludi/UNO

Mansilla peleará en una categoría superior a la que acostumbra, por lo cual no tendría inconvenientes con el peso: “Es cómodo para mí dar Mediopesado, porque en mi vida diaria tengo más o menos 80 kilos, y bajo con relativa comodidad hasta el peso Supermediano. No creo tener problemas para llegar a la categoría”.

Por último, invitó a los paranaenses a que se acerquen a la entidad Auriazul: “Los festivales que hacemos en Paracao son muy lindos, con buena atención a la gente. Mantuvimos el precio de las entradas como en la última velada, que es muy accesible”.

Franco Catena, con ansiedad y preocupación

Por su parte, a Catena se lo notó bastante frustrado por el hecho de no tener un adversario confirmado: “Se está complicando para conseguir un rival, ya se cayeron dos que dijeron que no, pero estoy con fe de que podré pelear. Es muy frustrante cuando se te cae una pelea, pero la disciplina me hace mantenerme en eje y no perder el foco. Desde que comencé a boxear, al menos en el interior, siempre fue un panorama incierto...que sí, que no. Es algo con lo que aprendí a convivir, aunque es bastante estresante. Entrenarse fuerte para estar bien sin saber si vas a subir o no al ring es desgastante. Si bien tiene como positivo que estás listo para pelear en cualquier momento, como me pasó a mí cuando me llamaron para pelear en Italia el año pasado con dos semanas de anticipación. Pero también es cierto que si estás continuamente entrenando al máximo, empiezan a aparecer las lesiones y el cuerpo sufre”.

Además, el Yunque explicó que “asumo el riesgo de pelear en Pesado porque considero que es peor la inactividad que el riesgo. En un peso superior, en el que no tiene límite para arriba, podés pelear con un rival de 120 kilos o más, y es una diferencia que se siente, tanto en los golpes que recibís como en el daño que puedo hacer con mis manos”.

catena Desde la organización aún no pudieron cerrar al adversario de Franco Catena. Víctor Ludi/UNO

“Desde que empecé mi carrera profesional –profundizó–, en diciembre de 2022, se me hizo muy cuesta arriba conseguir rivales y sólo tengo ocho peleas. Espero que este año sea distinto y mi idea es poder sumar experiencia”.

Catena, a su vez, dejó en claro cuáles son sus próximos objetivos: “me gustaría tener la oportunidad de pelear por el título Argentino. En su momento me llamaron, incluso firmé el contrato, y después se cayó la pelea. Pero eso no es algo que tenga en el primer plano, sino que lo que más quiero es tener mucha actividad, sumar peleas y ganar experiencia. Sé que si hago las cosas bien y tengo rodaje, esa oportunidad por un título tarde o temprano llegará”.

Las entradas ya están a la venta en el Club Paracao

En la secretaría del Club Atlético Paracao (Juan Báez 745 de Paraná) se encuentran a la venta los boletos para poder presenciar el evento boxístico. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos. Mientras que las personas que las compren en puerta el día del festival, deberán abonar 12.000 pesos.