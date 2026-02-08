El precio de la carne vuelve a subir mientras se amplía el cupo de exportación a EE.UU.

La carne vacuna registró nuevas subas en enero en un contexto de caída del consumo interno, mientras que la exportación a EE.UU se amplió.

El precio de la carne vuelve a subir mientras el Gobierno amplía el cupo de exportación a Estados Unidos.

La carne vacuna registró nuevas subas en enero en un contexto de caída del consumo interno. En paralelo, el Gobierno nacional anunció un fuerte incremento del cupo de exportación a Estados Unidos, medida que genera expectativas en el sector exportador y reparos por su impacto en el mercado local.

El precio de la carne vacuna volvió a registrar aumentos en el mercado interno durante enero, profundizando una tendencia de encarecimiento que presiona sobre la inflación y reduce el poder de compra de los hogares. La suba coincide con un consumo interno que continúa en niveles bajos, pese a algunos repuntes registrados a lo largo de 2025.

LEER MÁS: Aumentó el consumo de carnes en 2025 con mayor peso de la aviar y porcina

De acuerdo con datos del sector, la carne vacuna tuvo un incremento cercano al 10% en los primeros días de la semana, que se suma a aumentos previos y consolida una escalada que impacta de lleno en los mostradores.

Según comerciantes, el precio promedio del kilo de carne ronda actualmente los 14.000 pesos, aunque algunos cortes superan ampliamente ese valor. En enero, además, el pollo acumuló una suba cercana al 25%. Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) señalaron que, a pesar de los incrementos de precios, el consumo por habitante continúa por debajo de los niveles históricos, reflejando la pérdida de poder adquisitivo de las familias en un contexto de inflación persistente.