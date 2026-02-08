Vélez recibe a Boca en Liniers en un cruce clave por la Zona A.

Este domingo, desde las 22.15, Vélez Sarsfield y Boca Juniors se verán las caras en el estadio José Amalfitani por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

Este domingo, desde las 22.15, Vélez Sarsfield y Boca Juniors se verán las caras en el estadio José Amalfitani por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026 . El Fortín intentará extender su invicto y alcanzar la cima de la Zona A, mientras que el Xeneize, golpeado por las lesiones, buscará conseguir su primera victoria como visitante en lo que va del año.

Boca Juniors llega al duelo ubicado en el cuarto lugar del grupo con seis puntos, tras vencer 2-0 a Newell's Old Boys en La Bombonera. Sin embargo, la semana estuvo marcada por las malas noticias en el rubro físico, un verdadero dolor de cabeza para el cuerpo técnico. Exequiel Zeballos y Ander Herrera sufrieron sendos desgarros durante el entrenamiento del miércoles y serán baja por los próximos compromisos.

La nota positiva para el conjunto Azul y Oro pasa por la recuperación de Miguel Merentiel, quien dejó atrás un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y se perfila como titular frente a Vélez Sarsfield. Distinta es la situación de Edinson Cavani: si bien evoluciona favorablemente de la lumbalgia que lo complicó en la pretemporada, el uruguayo quedó fuera de la lista de convocados.

Además del ingreso de la Bestia en lugar de Iker Zufiaurre, Claudio Úbeda deberá realizar dos modificaciones obligadas: Milton Delgado reemplazará al lesionado Herrera, mientras que Kevin Zenón ocupará el lugar del Chango Zeballos.

Vélez Sarsfield, por su parte, atraviesa un sólido arranque de campeonato. El equipo de Guillermo Barros Schelotto se mantiene invicto tras vencer a Instituto y Talleres en las dos primeras fechas e igualar 1-1 ante Independiente en Avellaneda. Con siete unidades, comparte la cima de la Zona A junto a Lanús y Platense.

No todas son buenas para el Fortín: Jano Gordon, una de las figuras del empate ante el Rojo (autor de un gol a favor y otro en contra), sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el entrenamiento del jueves y estará varios meses fuera de las canchas. Más allá de esta baja sensible, el Mellizo mantendría la base del equipo que viene de rescatar un punto en el Libertadores de América.

El antecedente más reciente entre ambos favorece a Vélez Sarsfield, que se impuso de manera agónica por 4-3 en las semifinales de la Copa Argentina 2024. Sin embargo, el historial cercano no le sonríe al Fortín: Boca Juniors ganó tres de los últimos 15 enfrentamientos y Vélez Sarsfield apenas pudo vencerlo una vez en los últimos ocho partidos disputados en Liniers.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Kevin Zenón; Lautaro Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Vélez Sarsfield: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.