APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

El Bochas ingresó entre los cuatro mejores del Torneo Apertura de la APB al eliminar a Quique. Estudiantes igualó la serie con Ciclista y habrá tercer partido.

El Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) tiene a su primer semifinalista. Se trata de Recreativo: El elenco dirigido por Oscar Heis avanzó de instancia al dejar en el camino a Quique en una de las serie correspondiente a los cuartos de final.

El Bochas derrotó al Decano 68 a 49 en el estadio Antonio Zorzet para cerrar la llave por 2 a 0. Pablo Bogado y Juan Krapp fueron los máximos anotadores del ganador con 10 puntos cada uno, mientras que Krapp fue la figura del encuentro al registrar una valoración de +23.

APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura

Por otro lado, Estudiantes derrotó en el Gigante del Parque a Ciclista por 59 a 56 e igualó la serie 1-1. En un partido de trámite equilibrado y con goleo repartido, el conjunto local logró cerrar mejor el encuentro para quedarse con la victoria y estirar la definición a un tercer partido, que se disputará en el estadio Juan Baglietto. Joaquín Llorens fue el goleador del juego con 15 puntos.

Como continúa la actividad en el Torneo Apertura

La actividad de los cuartos de final continuará este miércoles con dos encuentros:

21: Echagüe (0) vs. Talleres (1)

21.30: Olimpia (1) vs. Unión de Crespo (0)