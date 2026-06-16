Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

El Bochas ingresó entre los cuatro mejores del Torneo Apertura de la APB al eliminar a Quique. Estudiantes igualó la serie con Ciclista y habrá tercer partido.

16 de junio 2026 · 09:56hs
APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Prensa APB

El Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) tiene a su primer semifinalista. Se trata de Recreativo: El elenco dirigido por Oscar Heis avanzó de instancia al dejar en el camino a Quique en una de las serie correspondiente a los cuartos de final.

El Bochas derrotó al Decano 68 a 49 en el estadio Antonio Zorzet para cerrar la llave por 2 a 0. Pablo Bogado y Juan Krapp fueron los máximos anotadores del ganador con 10 puntos cada uno, mientras que Krapp fue la figura del encuentro al registrar una valoración de +23.

Jugadores y cuerpo técnico del equipo de la APB con el trofeo.

La APB se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Infantiles

Estudiantes y Ciclista será el primer partido de este lunes por la APB.

APB: se juegan los segundos partidos de los cuartos de final del Torneo Apertura

Por otro lado, Estudiantes derrotó en el Gigante del Parque a Ciclista por 59 a 56 e igualó la serie 1-1. En un partido de trámite equilibrado y con goleo repartido, el conjunto local logró cerrar mejor el encuentro para quedarse con la victoria y estirar la definición a un tercer partido, que se disputará en el estadio Juan Baglietto. Joaquín Llorens fue el goleador del juego con 15 puntos.

Como continúa la actividad en el Torneo Apertura

La actividad de los cuartos de final continuará este miércoles con dos encuentros:

21: Echagüe (0) vs. Talleres (1)

21.30: Olimpia (1) vs. Unión de Crespo (0)

APB Recreativo Torneo Apertura
Noticias relacionadas
La agresión a los árbitros de la APB se produjo por parte de simpatizantes de Unión de Crespo, tras el encuentro entre el Cervecero y Olimpia.

APB: ante hechos de violencia, los árbitros decidieron parar la actividad

Recreativo sacó diferencia en la casa de Quique. 

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

Quique y Recreativo protagonizarán un atractivo duelo por la APB.

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Argentina clasificó al Mundial U19 que se disputará en 2027 en China. 

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Ver comentarios

Lo último

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Ultimo Momento
Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policiales
Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Homicidio en Colón: detuvieron a expareja del hombre apuñalado

Homicidio en Colón: detuvieron a expareja del hombre apuñalado

Colón: un hombre que había sido apuñalado murió mientras lo operaban

Colón: un hombre que había sido apuñalado murió mientras lo operaban

Ovación
Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

La provincia
La inteligencia artificial y el desafío de preservar los vínculos humanos

La inteligencia artificial y el desafío de preservar los vínculos humanos

SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

Blanca Osuna criticó la postura de expulsión del Partido Justicialista entrerriano

Blanca Osuna criticó la postura de expulsión del Partido Justicialista entrerriano

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Dejanos tu comentario