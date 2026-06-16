El proyecto se llama Oráculo del Mundial consta de un mazo de cartas que recorre la historia argentina en las copas del mundo.

El Oráculo del Mundial, una propuesta para leer la historia de la Selección Argentina

La consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022 dejó imágenes imborrables, emociones difíciles de explicar y una sensación compartida por millones de argentinos. De esa experiencia colectiva nació una idea tan original como inesperada: transformar la historia de la Albiceleste en un oráculo compuesto por 100 cartas.

El proyecto se llama Oráculo del Mundial y fue impulsado por Claudio Pustelnik junto a la tarotista Ana Groch, la ilustradora Coni Curi y el periodista y escritor Carlos Polimeni. La propuesta reúne recuerdos futboleros, símbolos populares y lecturas personales en un mazo que puede utilizarse como juego, herramienta creativa o sistema de consulta. Se trata de un mazo de 100 cartas inspirado en los momentos más emblemáticos del fútbol argentino. Combina historia, simbolismo, ilustración y juegos para revivir la pasión mundialista desde una perspectiva diferente.

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"Cuando terminó el Mundial nos preguntamos cómo podíamos guardar toda esa sensación que vivimos. Esas rutas intransitables llenas de gente, las banderas, los cantos, la comunión que hubo con el equipo y con la Copa después de tantos años", recordó Pustelnik en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7).

La chispa inicial surgió cuando descubrieron una ilustración realizada por Coni Curi en la que Lionel Messi aparecía besando la Copa del Mundo. La imagen estaba identificada con el número 75 y el nombre "El Beso", siguiendo la lógica de las interpretaciones numéricas.

"Vimos ese naipe hermoso de Messi besando la Copa y sentimos que por ahí había algo. Hablamos con Coni y empezamos a trabajar la idea de conectar los números de la quiniela con situaciones del Mundial", explicó.

Minuto 81: cien historias para interpretar

Lo que comenzó como un homenaje a Qatar 2022 fue creciendo hasta abarcar toda la historia de la Selección Argentina. Cada una de las 100 cartas, numeradas del 0 al 99, está asociada a personajes, momentos o símbolos que marcaron distintas épocas del fútbol nacional.

"Empezamos a rastrear la historia de la Selección y a buscar momentos icónicos, jugadores, técnicos y situaciones. Nos encontramos con relaciones sorprendentes entre los significados quinieleros y las historias del fútbol argentino", contó Pustelnik.

Uno de los ejemplos más representativos es la carta número 99, asociada en la quiniela al hermano. Para ilustrarla eligieron una imagen de Lionel Messi junto a Sergio "Kun" Agüero.

"Nos pareció que representaba perfectamente esa hermandad que construyeron desde las selecciones juveniles", señaló.

Otros casos apelan directamente a la memoria futbolera. El número 39, relacionado con la lluvia, remite al histórico gol de Martín Palermo ante Perú bajo un diluvio que permitió a Argentina acercarse a la clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010.

También aparecen las tres estrellas mundialistas: el 78, el 86 y el 22 están dedicados a las consagraciones de César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Lionel Scaloni.

CARTAS ORACULO MUNDIAL 2026 ARGENTINA

Un oráculo con humor y guiños futboleros

Además de las referencias históricas, el mazo incorpora curiosidades y hallazgos estadísticos. Una de las cartas más llamativas es la número 81.

"Descubrimos que muchas veces nos empataron partidos en el minuto 81. Entonces decidimos convertirlo en nuestra carta del minuto fatal", relató entre risas Pustelnik.

La propuesta también incorpora elementos de la cultura popular argentina. Por ejemplo, la carta número 13 no está representada por la yeta tradicional de la quiniela sino por el ya famoso "Anulo Mufa", convertido en un verdadero símbolo de la última conquista mundialista.

Mucho más que fútbol

El Oráculo del Mundial se sostiene sobre tres pilares: las ilustraciones de Coni Curi, los textos de Carlos Polimeni y las interpretaciones desarrolladas por Ana Groch.

Cada carta posee una lectura oracular que puede relacionarse con distintos aspectos de la vida cotidiana, más allá del fútbol.

"Uno hace una pregunta, da vuelta una carta y encuentra un texto que debe relacionar con su situación personal. Hemos tenido experiencias muy interesantes. Incluso personas que consultaron sobre temas amorosos y encontraron respuestas que les resultaron significativas", comentó Pustelnik.

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Las modalidades de lectura incluyen tiradas especiales bautizadas con nombres emblemáticos del imaginario futbolero argentino como "Las 3 Copas", "Barrilete Cósmico" y "Andá pa' allá, bobo".

A eso se suman tres juegos de cartas diseñados para compartir: el Bingol, el Chinchón de la Tercera Estrella y el 5 de Copas, todos adaptados al universo de la Selección Argentina.

Dónde conocer el proyecto

Las ilustraciones y novedades del Oráculo del Mundial pueden verse a través de sus redes sociales, donde diariamente se publican cartas, historias y material relacionado con el proyecto.

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"Estamos compartiendo las ilustraciones y contenidos casi todos los días. Ahí la gente puede descubrir cada una de las cartas y conocer el universo que construimos alrededor de la Selección", concluyó Pustelnik.

El resultado es una propuesta que combina memoria, identidad, fútbol y simbolismo. Un mazo de cartas que invita a revivir las historias más importantes de la Selección Argentina y, al mismo tiempo, encontrar nuevas lecturas para el presente.