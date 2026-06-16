Concordia: Prefectura rescató al lobo marino visto en el río Uruguay

Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, junto a guardavidas de la zona, rescataron al lobo marino visto en el río Uruguay.

En la tarde de este martes, personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, junto a guardavidas, concretó el rescate del lobo marino que había sido observado en aguas del río Uruguay durante los últimos días.

El animal fue localizado en la zona de Playa Los Sauces. Tras ser ubicado, los prefectos realizaron el operativo de rescate y lograron ponerlo a resguardo para evitar que sufriera lesiones o que representara un riesgo para quienes se acercaban al lugar.

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Según se informó, el ejemplar será trasladado para recibir asistencia veterinaria y posteriormente derivado a la Fundación Temaikèn, donde continuará bajo observación y cuidados especializados.

Todo el procedimiento fue coordinado por la médica veterinaria Paula Pitura, con la colaboración del cuerpo de guardavidas y el personal de la Prefectura Naval Argentina de Concordia.