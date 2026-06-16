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La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento

Las tareas de la Municipalidad de Paraná incluyen inspecciones, intimaciones y seguimiento de casos vinculados a falta de mantenimiento.

16 de junio 2026 · 20:33hs
La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento.

La Municipalidad de Paraná controla los terrenos por falta de mantenimiento.

La Municipalidad de Paraná desarrolla tareas de fiscalización en distintos sectores de la ciudad para garantizar el mantenimiento adecuado de terrenos de propiedad privada y evitar situaciones que generen inconvenientes para la comunidad.

En este marco, se realizan inspecciones periódicas y se intiman a los propietarios cuando se detectan malezas, acumulación de residuos u otras condiciones que puedan afectar la salubridad, la seguridad o la convivencia urbana. Cuando no se obtiene respuesta, se avanza con las medidas administrativas previstas por la normativa vigente.

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Las tareas de la Municipalidad de Paraná

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, señaló: “Realizamos controles diarios, atendemos los reclamos de los vecinos y actuamos cuando detectamos situaciones que afectan al conjunto de la comunidad. Nuestro objetivo es prevenir problemas y promover el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a cada propietario”.

El funcionario destacó además que la mayoría de las situaciones se resuelve a partir de las intimaciones realizadas por el Municipio. “La mayor parte de los propietarios responde y realiza las tareas correspondientes. Esto permite corregir los incumplimientos sin necesidad de avanzar hacia instancias sancionatorias”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de las herramientas incorporadas por el nuevo Código Municipal de Faltas. “La actualización normativa nos brinda procedimientos más ágiles y efectivos para intervenir ante incumplimientos, fortaleciendo la capacidad de respuesta y el cumplimiento de las disposiciones municipales”, indicó.

Estas acciones forman parte de una política de ordenamiento urbano que busca mejorar las condiciones del entorno y contribuir a una ciudad más limpia, segura y organizada.

Además, se promueve la participación ciudadana a través de los canales de atención disponibles. Mediante el SAV 147, los vecinos pueden informar situaciones vinculadas a terrenos baldíos o propiedades abandonadas, lo que permite coordinar actuaciones de manera más eficiente.

Municipalidad de Paraná terrenos mantenimiento
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