En Concordia secuestraron 19 animales por maltrato

El personal de la Comisaría Cuarta de Concordia concretó un procedimiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de boulevard Yuquerí y De Los Viñedos, en el marco de una causa por presunto maltrato animal que se tramita en el despacho de la fiscal Luciana Musuliotis. Allí se secuestró un total de 19 animales.

La investigación se inició luego de que el pasado sábado, el personal de la Comisaría Octava realizara un allanamiento en ese domicilio por una causa ajena a esta investigación. Durante el procedimiento, los efectivos constataron la presencia de varios animales que se encontrarían en condiciones compatibles con una situación de maltrato.

A raíz de ello, se dio intervención al médico veterinario policial, Diego Hirigoyen, quien realizó un informe sobre el estado de los animales. Con los resultados de esa evaluación, la fiscal dispuso el secuestro de todos los animales hallados en la propiedad, consignó Concordia Policiales.

Mediante un trabajo coordinado por personal de la Comisaría Cuarta, junto a vecinos y proteccionistas que colaboraron brindando tránsito y resguardo, se concretó el traslado y secuestro de un total de 19 animales, los cuales quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.