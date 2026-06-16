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Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

Bajo el lema "Que haya sangre es responsabilidad de todos", las actividades se replican en distintos puntos referenciales de la provincia.

16 de junio 2026 · 14:55hs
Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemoró el 14 de junio, se realizó este martes 16 una colecta externa de sangre en Plaza Mansilla de Paraná. Lo hizo el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia.

La actividad contó con el apoyo de la Fundación Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser) y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), instituciones que forman parte del proyecto Donar Sangre Nos Une+, iniciativa que promueve la donación voluntaria, habitual y altruista de sangre en toda la provincia. Asimismo, estudiantes del Instituto Modelo Bilingüe Michelangelo, colaboraron en distribuir los desayunos, provistos por una farmacia local, y acompañar a los donantes.

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colecta de sangre plaza Mansilla
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Responsabilidad de todos

La colecta se desarrolló en el Colectivo de Salud Integral Móvil, en un espacio estratégico ubicado en la zona céntrica de Paraná que permitió acercar la donación a la comunidad y facilitar la participación de los voluntarios. En la oportunidad, la respuesta de la comunidad permitió reunir más de 30 unidades de sangre.

Bajo el lema "Que haya sangre es responsabilidad de todos", las actividades se replican en distintos puntos referenciales de la provincia para fortalecer una cultura solidaria de donación. Además, como parte de las acciones de sensibilización, se iluminaron de rojo los frentes de diversos edificios emblemáticos, entre ellos Casa de Gobierno, el Palacio de Justicia, el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y el Consejo General de Educación, entre otros.

Cabe destacar que estas iniciativas buscan concientizar a la comunidad sobre la importancia de la donación voluntaria y habitual de sangre, una acción solidaria que resulta fundamental para garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para quienes los necesitan.

En este sentido, es importante recordar que la sangre no puede fabricarse ni sustituirse por ningún otro recurso, por lo que su provisión depende exclusivamente de la voluntad y el compromiso de las personas donantes.

Las donaciones voluntarias también pueden concretarse en los bancos de sangre y las postas fijas de donación ubicadas en los hospitales de la provincia. Las personas en condiciones de dar sangre, previa entrevista, deben tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Se recomienda desayunar normalmente (sin lácteos ni grasas), tomar abundante líquido antes y asistir descansado.

Paraná Sangre Colecta Plaza Mansilla
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