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Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

Los Pumitas están listos para el Mundial. Del equipo forman parte los paranaenses, Basilio Cañas y Bautista Lescano (ambos del CAE) y Franco Marizza (Rowing).

15 de junio 2026 · 19:11hs
Los Pumitas en al recta final de su preparación.

Los Pumitas en al recta final de su preparación.

Se acerca la cita más importante del año para el seleccionado juvenil con el comienzo del Mundial Junior, que se llevará a cabo del 27 de junio al 18 de julio en las ciudades de Tbilisi y Kutaisi en Georgia. Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumitas, confirmó un plantel de 30 jugadores para el certamen internacional; los mismos concentrarán en Casa Pumas desde este lunes al viernes 19 de junio. Del plantel forman parte tres paranaenses. Se trata de Basilio Cañas y Bautista Lescano (ambos del CAE) y Franco Marizza (Rowing). Los tres representan a la Unión Entrerriana de Rugby.

La fase de grupos se jugará los días 27 de junio, 2 y 7 de julio, mientras que las semifinales se desarrollarán el 13 y la gran final el 18 del mismo mes. En esta edición serán 16 los países que lucharán por la corona juvenil y estarán divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.

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Los ganadores de cada zona avanzarán directamente a semifinales, mientras que los segundos clasificados competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y los cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimo y del decimotercer al decimosexto, respectivamente. La final se jugará el 18 de julio en el Estadio Mikheil Meskhi de Tiflis.

Como novedad, el ahora denominado World Rugby Junior World Championship, será la primera competición internacional en incluir una prueba para reducir la altura del tackle.

Los convocados de Los Pumitas para el Mundial Juvenil de Georgia

ANNAND, Jeremy (Belgrano Athletic – URBA)

AVACA, Luciano (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

BENAVIDES, Bautista (Santa Fe R.C – Unión Santafesina de Rugby)

CAMBIASSO, Nicolás (Buenos Aires – URBA)

CAÑAS, Basilio (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

CEBRON, Fabrizio (Regatas Bella Vista – URBA)

COLL, Pedro (Tigres R.C – Unión de Rugby de Salta)

CUNEO CAMARGO, Manuel (San Juan R.C – Unión Sanjuanina de Rugby)

DANDE, Tomás (Huirapuca R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

FARIAS CERIONI, Benjamín (Universitario R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

FERNÁNDEZ, Ramón (Hindú – URBA)

GIANNANTONIO, Manuel (Tala R.C – Unión Cordobesa de Rugby)

HYGONENQ, Felipe (Alumni – URBA)

LEDESMA AROCENA, Benjamín (SIC – URBA)

LESCANO, Bautista (CAE – Unión Entrerriana de Rugby)

MARIZZA, Franco (Paraná Rowing – Unión Entrerriana de Rugby)

NARVÁEZ, Federico (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario)

PASCUAL VIALE, Joaquín (Alumni – URBA)

PFISTER, Simón (Tucumán R.C – Unión de Rugby de Tucumán)

PREUMAYR, Juan (Jockey Club de Rosario – Unión de Rugby de Rosario)

QUIROGA MIGUENS, Bautista (CUBA – URBA)

REGGIARDO, Valentino (Deportiva Francesa – URBA)

ROCHA, Tiziano (Alumni – URBA)

SALINAS MALLEA, Bautista (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

SENILLOSA, Pascal (Hindú – URBA)

SERPA, Federico (Los Tordos R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

SORONDO, Jerónimo (Belgrano Athletic – URBA)

TORRE, Federico (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby)

VALLE, Laureano (Mendoza R.C – Unión de Rugby de Cuyo)

Los Pumitas Mundial paranaenses
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