Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Un siniestro vial ocurrió en el kilómetro 180 de Ruta 12 y mantiene interrumpida la circulación en ambos sentidos. Trabajan para remover el vehículo

Un siniestro vial ocurrió en el kilómetro 180 de Ruta 12 y mantiene interrumpida la circulación en ambos sentidos. Trabajan para remover el vehículo

En el transcurso de este martes se registró un incidente vial sobre Ruta 12, específicamente en el kilómetro 180, en la zona del arroyo El Sauce. El hecho se produjo tras el vuelco de un acoplado, el cual quedó atravesado obstruyendo por completo el paso de vehículos en ambas manos de la calzada.

Como consecuencia del impacto, la carga que transportaba el rodado quedó esparcida sobre la ruta, lo que motivó a las autoridades a disponer un corte total de tránsito para facilitar las tareas de limpieza y remoción. Según fuentes oficiales confirmaron a UNO , en el lugar se encuentra trabajando personal de los equipos de Conservación de la Provincia junto con una grúa de gran porte, con el fin de retirar la unidad y garantizar nuevamente condiciones seguras para circular.

Vuelco camiones Ruta 12

Sin heridos

Afortunadamente, tras la evaluación del siniestro, se confirmó que no hubo personas lesionadas como resultado del vuelco.

Recomendaciones para conductores

Las autoridades de tránsito solicitaron a los conductores evitar la zona y circular con precaución, respetando estrictamente las indicaciones del personal que realiza el operativo de seguridad en el sitio. Se espera que, una vez finalizadas las tareas de remoción del vehículo y el despeje de la carga, se informe oportunamente sobre la rehabilitación del paso vehicular