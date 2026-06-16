Uno Entre Rios | Policiales | Policía

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

El siniestro ocurrió este martes cuando la motocicleta del policía de la Departamental Villaguay impactó contra uno de los caballos sueltos

16 de junio 2026 · 09:29hs
El siniestro ocurrió este martes cuando la motocicleta del policía de la Departamental Villaguay impactó contra uno de los caballos sueltos 

El siniestro ocurrió este martes cuando la motocicleta del policía de la Departamental Villaguay impactó contra uno de los caballos sueltos 

Un funcionario policial falleció en la mañana de este martes tras protagonizar un grave accidente de tránsito en el acceso Carlos Fuertes, al norte de la ciudad de Villaguay.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7, cuando la motocicleta en la que se desplazaba la víctima, quien se dirigía a prestar servicio en la Jefatura Departamental Villaguay, impactó contra uno de los caballos que se encontraban sueltos sobre la calzada.

error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en entre rios

Error policial en causa por drogas: sobreseen a una pareja por requisa ilegal de un auto en Entre Ríos

Un siniestro vial ocurrió en el kilómetro 180 de Ruta 12 y mantiene interrumpida la circulación en ambos sentidos. Trabajan para remover el vehículo

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Policía Fallecido Accidente equinos caballallos Villaguay

A raíz de la violencia del choque, el motociclista sufrió gravísimas lesiones y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, se confirmó su fallecimiento pocos minutos después.

Vecinos y conductores ya habían advertido en reiteradas oportunidades sobre la presencia de caballos en zonas de intenso tránsito, como calles Paysandú, Savio y los accesos a Villaguay, por lo que la tragedia reaviva el debate sobre la responsabilidad de los propietarios de animales.

Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del hecho, publicó Campo Ciudad Villaguay.

Policía moto Caballo
Noticias relacionadas
El expolicía Martín Rebollo fue fue hallado sin vida en su celda donde estaba detenido tras haber sido declarado culpable de abuso sexual. Dejó un video

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

La Policía de Colón detuvo a una joven de 21 años, ex pareja de la víctima quien falleció cuando intentaban operarlo de sus heridas con arma blanca

Homicidio en Colón: detuvieron a expareja del hombre apuñalado

El hombre falleció en el Hospital San Benjamín de Colón.

Colón: un hombre que había sido apuñalado murió mientras lo operaban

nino atropellado por conductor ebrio sigue grave pero estable en chajari

Niño atropellado por conductor ebrio sigue grave pero estable en Chajarí

Ver comentarios

Lo último

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Ultimo Momento
Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policiales
Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Corte total en Ruta 12 por el vuelco de un acoplado en la zona de Sauce

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Policía falleció al chocar con su moto un caballo

Homicidio en Colón: detuvieron a expareja del hombre apuñalado

Homicidio en Colón: detuvieron a expareja del hombre apuñalado

Colón: un hombre que había sido apuñalado murió mientras lo operaban

Colón: un hombre que había sido apuñalado murió mientras lo operaban

Ovación
Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

APB: Recreativo, el primer semifinalista del Torneo Apertura

Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

Está el plantel de Los Pumitas para el Mundial Junior

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tilcara ascendió a la Zona Campeonato del Torneo Dos Orillas de Damas

Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

Tristeza por el fallecimiento de Ángel Kelo Ramallo

La provincia
La inteligencia artificial y el desafío de preservar los vínculos humanos

La inteligencia artificial y el desafío de preservar los vínculos humanos

SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

SMN: cinco departamentos de Entre Ríos, bajo alerta amarilla por frío extremo

Blanca Osuna criticó la postura de expulsión del Partido Justicialista entrerriano

Blanca Osuna criticó la postura de expulsión del Partido Justicialista entrerriano

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Entre Ríos participó de la Mesa Federal de Preparación ante el fenómeno de El Niño

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Dejanos tu comentario