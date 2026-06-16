Un funcionario policial falleció en la mañana de este martes tras protagonizar un grave accidente de tránsito en el acceso Carlos Fuertes, al norte de la ciudad de Villaguay.
Policía falleció al chocar con su moto un caballo
El siniestro ocurrió este martes cuando la motocicleta del policía de la Departamental Villaguay impactó contra uno de los caballos sueltos
El siniestro ocurrió alrededor de las 7, cuando la motocicleta en la que se desplazaba la víctima, quien se dirigía a prestar servicio en la Jefatura Departamental Villaguay, impactó contra uno de los caballos que se encontraban sueltos sobre la calzada.
A raíz de la violencia del choque, el motociclista sufrió gravísimas lesiones y, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, se confirmó su fallecimiento pocos minutos después.
Vecinos y conductores ya habían advertido en reiteradas oportunidades sobre la presencia de caballos en zonas de intenso tránsito, como calles Paysandú, Savio y los accesos a Villaguay, por lo que la tragedia reaviva el debate sobre la responsabilidad de los propietarios de animales.
Personal policial y peritos trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del hecho, publicó Campo Ciudad Villaguay.