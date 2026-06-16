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El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina

El Banco Mundial aprobó la garantía a la Argentina por US$ 2.000 millones. Tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres.

16 de junio 2026 · 21:37hs
El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina.

El Banco Mundial aprobó un paquete de financiamiento para Argentina.

El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por US$2.000 millones para la Argentina, que servirá para “crear empleo, impulsar la inversión y fortalecer la estabilidad económica”. La aprobación de la ayuda financiera llega luego de la reunión que mantuvieron el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por sus siglas en inglés.

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El financiamiento del Banco Mundial

El desembolso irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Gobierno y a ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital.

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“La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas”, señaló el comunicado.

El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales. Por un lado, garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); por otro, una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En conjunto representan el 95% del total que debe afrontar el país en concepto de vencimientos de deuda. En julio deberá desprenderse de US$4.300 millones.

La estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

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Más detalles para tener en cuenta

Las garantías del BIRF y de MIGA respaldarán acciones orientadas a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.

En su gira por Washington, Luis Caputo mantuvo varios encuentros con distintos organismos multilaterales: entre ellos figuran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para el primero, se confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo (US$1.000 millones), en el segundo consiguió US$2.000 millones y en el último aguarda un desembolso de US$550 millones.

También se suma otra línea adicional bajo análisis de la CAF por un monto de entre US$250 millones y US$500 millones.

Banco Mundial Financiamiento Argentina
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