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Paraná: vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

La propuesta del Municipio de Paraná forma parte de un proceso participativo Elegí el nombre de tu Calle, para forjar vínculos comunitarios

16 de junio 2026 · 14:01hs
Paraná: vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Paraná: vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

La Municipalidad, a través de la dirección General de Presupuesto Participativo, convocó a vecinos del barrio Brisas del Oeste para definir de manera participativa y democrática el nombre de siete calles de la zona. La iniciativa está pensada para fortalecer la identidad barrial y la orientación dentro de Paraná para los servicios de emergencia, seguridad, servicios de entrega y transporte.

Paraná vecinal Brisas del Oeste

Encuentro

El jueves 11 se realizó el primer encuentro de sensibilización para que los vecinos y vecinas puedan informarse acerca de la nomenclatura, así como sobre las características urbanas y naturales de su zona. “El programa tiene tres etapas: la primera de sensibilización, la siguiente es de argumentación y de participación; en la última instancia puede darse el consenso entre los vecinos para elegir el nombre o se llega al momento de la votación. Ellos van a elegir en esta ocasión qué es lo mejor para su barrio”, señaló la directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola.

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Paraná vecinal Brisas del Oeste (1)

La concejala Fernanda Facello subrayó: "llevamos adelante estos procesos porque dan la posibilidad a los vecinos de acercar su propuesta para la identidad de cada barrio”, argumentó.

El presidente de la comisión vecinal de Brisas del Oeste, Mario Duré, finalizó: “Es un barrio nuevo que se está formando, por eso es fundamental que las calles tengan su nombre, y que podamos elegirlos los vecinos es muy bueno”.

Paraná calles Municipalidad Presupuesto Participativo
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