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Con presencia entrerriana, la Selección Argentina U18 Femenina se subió al podio

La Selección Argentina se adueñó la medalla de bronce en el AmeriCup U18. Las entrerrianas Santina Cherot y Florencia Losada integraron el plantel albiceleste.

16 de junio 2026 · 10:07hs
Argentina clasificó al Mundial U19 que se disputará en 2027 en China. 

FIBA Américas

Argentina clasificó al Mundial U19 que se disputará en 2027 en China. 

La Selección Argentina U18 Femenina de Básquet cerró una semana inolvidable al ubicarse en el podio en el AmeriCup que se disputó en el Centro de Convenciones Inforum de Irapuato (México). Las entrerriana Sabrina Cherot y Florencia Losada integraron la delegación Albiceleste.

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Con una victoria por 73 a 49 sobre Venezuela, la U18 Femenina se adueñó de la medalla de bronce de la AmeriCup y le puso el broche a una semana perfecta para toda la delegación nacional. Una campaña que confirmó el crecimiento, la madurez y la personalidad colectiva para competir de igual a igual ante las principales potencias del continente.

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La máxima figura de la noche fue Renata Scordo con 20 puntos y 18 rebotes, de los cuales 12 fueron en ataque. En doble dígito también estuvieron Sofía González (16), Sofía Lombardero (14) y Santina Cherot (10).

Florencia Losada Selección Argentina Femenina U18 Básquet
La entrerriana Florencia Losada integró la Selección Argentina que se subió al podio en el AmériCup U18

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Esta medalla representa la octava para Argentina en una AmeriCup de la categoría, o en sus anteriores denominaciones. Además, prolonga una notable regularidad dado que se trata del cuarto podio consecutivo para el seleccionado nacional, una racha iniciada en México 2018 y continuada en 2022, 2024 y ahora en 2026.

El certamen también dejó una proyección ilusionante para el futuro. Gracias a su clasificación entre las cuatro mejores selecciones del torneo, Argentina aseguró su presencia en la Copa del Mundo U19, certamen que se llevará a cabo del 17 al 25 de julio de 2027 en Chengdu, China.

El triunfo que le permitió a la Albiceleste subirse al podio en la AmeriCup

La primera mitad tuvo un claro dominador. El equipo volvió a sacar provecho de una de sus principales virtudes en Irapuato, como es la capacidad para generar segundas oportunidades a partir del rebote ofensivo. La presencia de Renata Scordo e Isabella Roldán en la pintura resultó determinante para inclinar rápidamente la balanza y construir una diferencia que ya era de 24 a 10 al término del primer cuarto.

Lejos de relajarse, el conjunto nacional mantuvo el control durante el siguiente segmento. Administró la diferencia con inteligencia, corrió la cancha y movió el balón con paciencia para encontrar siempre a la mejor opción.

Sin darle margen a una reacción venezolana, las chicas transitaron el complemento con absoluta autoridad. Desde esa confianza sostuvo la intensidad en ambos costados de la cancha, continuó encontrando respuestas y amplió progresivamente la diferencia hasta sellar una contundente victoria por +26 puntos.

El plantel de la Selección Argentina U18

Matilda Campo (Vélez Sarsfield)

Francisca Canello (Unión Florida)

Santina Cherot (Tomás de Rocamora)

Sofía González (Náutico Sportivo Avellaneda)

Sol Lemesoff (Obras Sanitarias)

Sofía Lombardero (Vélez Sarsfield)

Florencia Losada (Tomás de Rocamora)

Celina Novatti (Hindú)

Sofía Novoa (Obras Sanitarias)

Venetia Oliva(Berazategui)

Isabella Roldán (9 de Julio)

Renata Scordo (Lanús)

Selección Argentina AmeriCup Santina Cherot
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