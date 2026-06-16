Federación: aguardan resultados de autopsia para saber cómo murió Thiago Ocampo

Thiago Ocampo tenía 18 años y fue hallado sin vida en una obra en construcción en Federación. Su desaparición había generado una intensa búsqueda

Thiago Ocampo tenía 18 años y fue hallado sin vida en una obra en construcción en Federación. Su desaparición había generado una intensa búsqueda

Thiago Ocampo tenía 18 años y fue hallado sin vida en una obra en construcción en Federación. Su desaparición había generado una intensa búsqueda

Encontraron muerto al joven de 18 años que era buscado en Federación desde el fin de semana e investigan las causas del deceso. Se trataba de Thiago Ocampo, cuya desaparición había generado una profunda preocupación en la comunidad y motivado una intensa búsqueda por parte de familiares, vecinos y fuerzas de seguridad. El hallazgo se produjo este lunes por la tarde en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Las Magnolias y Roca de Federación. Aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas en que se produjo su deceso y analizan diferentes líneas investigativas.

El caso había generado una importante movilización comunitaria, con pedidos de colaboración difundidos en redes sociales y rastrillajes realizados tanto por las fuerzas de seguridad como por vecinos que se sumaron voluntariamente a la búsqueda.

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Federación Thiago apareció sin vida

Las últimas horas

De acuerdo con los datos recabados durante la investigación, Thiago había asistido a un local bailable ubicado en la zona céntrica de Federación durante la madrugada del sábado.

Según las primeras averiguaciones, al retirarse del establecimiento habría emprendido el recorrido a pie hacia un sector donde reside uno de sus amigos. A partir de ese momento se perdió todo contacto con el joven y comenzó una intensa búsqueda para intentar determinar qué había sucedido. Durante los días posteriores, distintas hipótesis fueron analizadas por los investigadores, mientras se recopilaban testimonios y registros que permitieran reconstruir sus últimos movimientos.

Thiago Federación

El hallazgo y la intervención judicial

El desenlace se produjo pasadas las 16 de este lunes, cuando se localizó el cuerpo en el interior de una obra en construcción situada en la intersección de Las Magnolias y Roca.

Tras el hallazgo, informó Radio City de Federación, se activó el protocolo correspondiente y personal policial preservó el lugar para permitir el trabajo de las divisiones especializadas. También tomó intervención la Justicia, que dispuso una serie de medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Las pericias y actuaciones judiciales serán fundamentales para determinar con precisión qué sucedió y establecer las causas del fallecimiento.