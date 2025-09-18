Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

Con 22 puntos del paranaense Luciano Vicentín, Argentina venció 3-2 a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial como líder de la Zona C.

18 de septiembre 2025 · 09:40hs
Con el paranaense Luciano Vicentín como figura

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos.

La Selección Argentina, tras no mostrar su mejor nivel en los partidos contra Corea del Sur y Finlandia, sacó su mejor vóley y carácter frente a Francia, bicampeón olímpico. Con un ajustado 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12), eliminó a un rival durísimo y aseguró su pase a octavos del Mundial.

Argentina sabía que debía jugar sin especulaciones: tras la victoria ante Finlandia, estaba obligada a darlo todo contra Francia. Si no mostraba su mejor nivel, corría riesgo de quedar fuera del Mundial. Perder en tie-break podía servir, pero había que tener en cuenta la diferencia de tantos respecto a Finlandia. Por eso, mejor dejar de lado la calculadora y salir a ganar.

Shakira 

Shakira agrega un tercer show en Vélez tras agotar las entradas

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Argentina derrotó a Francia y avanzó a octavos del Mundial con Vicentín como figura

Argentina vs. Francia (1).jpeg

El entrenador Marcelo Méndez apostó por el mismo equipo que comenzó el partido ante Finlandia: Luciano De Cecco, Pablo Kukartsev, Agustín Loser (capitán), Joaquín Gallego, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín y Santiago Danani. El único cambio respecto al debut contra Corea fue la entrada de De Cecco por Matías Sánchez.

Embed

Desde el inicio, Argentina salió concentrada, con De Cecco buscando variantes y un sólido bloqueo que permitió arrancar 8-6. Pero Francia, tercero en el ranking mundial, respondió con presión en el saque y la potencia de Ngapeth, para ponerse 15-14. El cierre del set fue muy parejo; Argentina resistió la presión y, con dos contras de Palonsky, se quedó con el primer parcial.

En el segundo set, Vicentín mostró su mejor nivel, siendo un apoyo clave para De Cecco y ayudando a la Selección a tomar una ventaja inicial de 4-1. El set fue muy parejo y Francia se acercó, pero Argentina mantuvo la diferencia hasta el final, con buenos ataques de Loser y Vicentín, y jugadas defensivas como un manotazo de Gallego. Finalmente, un error de Ngapeth selló el 25-23 para Argentina.

El tercer set fue más complicado. A pesar de que Francia empezó mejor, Argentina logró emparejar el juego con bloqueos claves de Kukartsev y Gallego, y la calidad de Vicentín. Sin embargo, un bache con errores propios permitió que Francia se distanciara y cerrara 25-21.

En el cuarto set, Francia tomó el control, aprovechando una defensa sólida y mejor ritmo para llevarse el parcial 25-20. Argentina necesitaba ganar el último set para avanzar y salió con todo.

El quinto set fue intenso y disputado punto a punto. Vicentín, la gran figura del partido con 22 puntos, lideró a Argentina con ataques decisivos y gran carácter. El momento clave incluyó un puntazo de Palonsky frente a Theo, un bloqueo crucial de Zerba y la contra final de Vicentín para cerrar el partido 15-12.

Con este triunfo, Argentina ganó la serie 3-2 y quedó en lo más alto de la Zona C, asegurando su lugar en los octavos de final del Mundial.

Argentina Francia Luciano Vicentín
Noticias relacionadas
El equipo de Argentina en la previa al debut.

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande.

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Argentina perdió en Ecuador 1 a 0.

Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

En Argentina mueren 40.000 personas al año por el tabaquismo

Ver comentarios

Lo último

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Ultimo Momento
Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Vicentin: la Justicia indagará por un fraude a 26 exdirectores

Vicentin: la Justicia indagará por un fraude a 26 exdirectores

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

Limpiaron las aguas del río Paraná

Limpiaron las aguas del río Paraná

La provincia
Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Marcha Universitaria: No nos van a arrebatar nunca ni lucha, ni la historia

Marcha Universitaria: "No nos van a arrebatar nunca ni lucha, ni la historia"

Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

Dejanos tu comentario