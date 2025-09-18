Con 22 puntos del paranaense Luciano Vicentín, Argentina venció 3-2 a Francia y se metió en los octavos de final del Mundial como líder de la Zona C.

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos.

La Selección Argentina , tras no mostrar su mejor nivel en los partidos contra Corea del Sur y Finlandia, sacó su mejor vóley y carácter frente a Francia, bicampeón olímpico. Con un ajustado 3-2 (28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12), eliminó a un rival durísimo y aseguró su pase a octavos del Mundial.

Argentina sabía que debía jugar sin especulaciones: tras la victoria ante Finlandia, estaba obligada a darlo todo contra Francia. Si no mostraba su mejor nivel, corría riesgo de quedar fuera del Mundial. Perder en tie-break podía servir, pero había que tener en cuenta la diferencia de tantos respecto a Finlandia. Por eso, mejor dejar de lado la calculadora y salir a ganar.

Argentina derrotó a Francia y avanzó a octavos del Mundial con Vicentín como figura

Argentina vs. Francia (1).jpeg

El entrenador Marcelo Méndez apostó por el mismo equipo que comenzó el partido ante Finlandia: Luciano De Cecco, Pablo Kukartsev, Agustín Loser (capitán), Joaquín Gallego, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín y Santiago Danani. El único cambio respecto al debut contra Corea fue la entrada de De Cecco por Matías Sánchez.

Embed ¡ARGENTINA GANÓ UN PARTIDAZO Y AVANZÓ DE RONDA!



Con el remate de Luciano Vicentín, Argentina le ganó a Francia 15-12 en Tie-Break y continúa en el #MundialDeVóleyEnDSPORTS masculino.#VóleyEnDSPORTS pic.twitter.com/7DQ5tfc61b — DSPORTS (@DSports) September 18, 2025

Desde el inicio, Argentina salió concentrada, con De Cecco buscando variantes y un sólido bloqueo que permitió arrancar 8-6. Pero Francia, tercero en el ranking mundial, respondió con presión en el saque y la potencia de Ngapeth, para ponerse 15-14. El cierre del set fue muy parejo; Argentina resistió la presión y, con dos contras de Palonsky, se quedó con el primer parcial.

En el segundo set, Vicentín mostró su mejor nivel, siendo un apoyo clave para De Cecco y ayudando a la Selección a tomar una ventaja inicial de 4-1. El set fue muy parejo y Francia se acercó, pero Argentina mantuvo la diferencia hasta el final, con buenos ataques de Loser y Vicentín, y jugadas defensivas como un manotazo de Gallego. Finalmente, un error de Ngapeth selló el 25-23 para Argentina.

El tercer set fue más complicado. A pesar de que Francia empezó mejor, Argentina logró emparejar el juego con bloqueos claves de Kukartsev y Gallego, y la calidad de Vicentín. Sin embargo, un bache con errores propios permitió que Francia se distanciara y cerrara 25-21.

En el cuarto set, Francia tomó el control, aprovechando una defensa sólida y mejor ritmo para llevarse el parcial 25-20. Argentina necesitaba ganar el último set para avanzar y salió con todo.

El quinto set fue intenso y disputado punto a punto. Vicentín, la gran figura del partido con 22 puntos, lideró a Argentina con ataques decisivos y gran carácter. El momento clave incluyó un puntazo de Palonsky frente a Theo, un bloqueo crucial de Zerba y la contra final de Vicentín para cerrar el partido 15-12.

Con este triunfo, Argentina ganó la serie 3-2 y quedó en lo más alto de la Zona C, asegurando su lugar en los octavos de final del Mundial.