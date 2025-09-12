Uno Entre Rios | Ovación | Candela Pogonza

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

La atleta Candela Pogonza se prepara con ilusión para representar a la Selección Argentina en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

12 de septiembre 2025 · 20:56hs
Candela Pogonza

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande.

Con apenas 18 años, Candela Pogonza se prepara para afrontar uno de los mayores desafíos de su joven carrera: representar a la Argentina en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, la cita continental más importante para los Para atletas de entre 12 y 23 años. El certamen se disputará del 31 de octubre al 9 de noviembre y convocará a más de 1.000 deportistas de al menos 30 países.

La judoca, afiliada a la Unión de Judo Entrerriano (UJER) y a la Confederación Argentina de Judo (CAJ), atraviesa un momento clave de preparación bajo la guía del instructor Andrés Gómez, responsable del Dojo Pantera, que funciona y representa al Club Paraná Central desde hace siete años.

Participarán los clubes Talleres, San Martín, Universitario, Diamantino, Neuquén, Sionista y Paracao.

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Huracán y Vélez empaton 0 a 0.

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

En ese marco, Pogonza buscará consolidarse como parte de un recambio generacional que la Selección Argentina necesita con urgencia: “La última competidora de la categoría tiene 40 años; es fundamental que aparezcan jóvenes como Candu”, señaló Gómez en un anticipo a UNO.

El Dojo Pantera se convirtió en el espacio de contención, formación y alto rendimiento donde la judoca encontró no solo un lugar para entrenar, sino también un ámbito humano que le permitió crecer y proyectarse. Candela vive en Santa Fe y allá no consiguió practicar judo adaptado, pero en Paraná halló el respaldo institucional, técnico y social para potenciar sus condiciones.

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza 1
Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande.

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande.

Desde hace más de siete años, el Dojo Pantera funciona dentro del Club Paraná Central, representando a la institución en el plano local, nacional e internacional. Allí se desarrollan actividades de judo y jiu-jitsu, tanto convencionales como adaptadas. Para Candela, ese espacio significó un antes y un después: viaja a Paraná exclusivamente para entrenar y apostar al alto rendimiento.

“El dojo es una familia. Para Candu fue un cable a tierra, un lugar de pertenencia y crecimiento. Hoy se adaptó muy bien al ritmo de trabajo de alto nivel y está lista para dar el salto internacional”, resaltó su instructor.

A pocas semanas de la competencia en Chile, el camino no es sencillo. Pogonza debe bajar 10 kilos para llegar a la categoría que exige la organización. El esfuerzo cotidiano se combina con entrenamientos intensivos y un calendario de torneos que sirven de rodaje: primero en Concordia, luego en Concepción del Uruguay, como paso previo a la cita internacional.

“Estamos buscando que compita todo lo posible porque venía de un tiempo sin actividad. Los torneos de Concordia y Concepción son clave antes de viajar a Chile. Queremos que llegue con roce, que tenga ese plus competitivo”, explicó Gómez.

Leer más: El judo la salvó y hoy aspira a estar en Los Ángeles 2028

Por otra parte, Candela Pogonza abrió su corazón y compartió las sensaciones de este presente lleno de exigencias y sueños. La judoca, que representará a la Argentina en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile, no esconde la tensión del camino. “Estoy muy nerviosa, porque tengo que bajar unos diez kilos y me cuesta mucho. Es mi único vicio, la comida. Me mantengo, pero no en mi categoría”, reconoció con franqueza.

Sin embargo, asegura que la disciplina y la constancia marcan su rumbo: “Entreno todos los días. Estoy convencida de que lo voy a lograr”.

El progreso técnico también la llena de confianza. Desde que llegó al Dojo Pantera, hace ocho meses, su evolución fue notoria. “Mejoré muchísimo. Lo noto yo, lo nota Andrés y también la Selección. Eso me motiva. Estoy muy contenta con el ambiente y con la gente que me rodea”, sostuvo con una sonrisa.

Para Candela, el judo trasciende lo deportivo. “Es lo único que me hace bien. Cuando tengo bajones, vengo a entrenar y se me pasa. Es mi cable a tierra”, definió.

Con la mirada en el futuro, dejó en claro que quiere seguir ligada a la disciplina: “Me hablaron y me dijeron que si quiero continuar debo ponerme las pilas con el peso y los entrenamientos, porque así como se abren puertas también se cierran. Estoy con la mente positiva y con ganas de llegar a Chile en mi mejor versión”.

Andrés Gómez y Candela Pogonza en el Dojo Pantera

Candela Pogonza 2
Andrés Gómez y Candela Pogonza.

Andrés Gómez y Candela Pogonza.

El instructor del Dojo Pantera, Andrés Gómez, además, aportó la visión técnica y estratégica del proceso. “Ella tiene que pensar en elite, en un nivel sudamericano y panamericano. Ya tiene todo para eso. Incluso se habla de su participación en Las Vegas, porque la Selección necesita recambio y Cande está en ese lote”.

Candela Pogonza Argentina Juegos Juveniles
Noticias relacionadas
El abrazo entre Solari y Colombo, autores de los goles para la victoria de Racing.

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Los representantes de la Federación Entrerriana de Hockey intentarán finalizar el certamen de buena manera.

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Los boxeadores Alan Godoy y Sofía Palacios fueron campeones en los Jadar.

Los deportistas entrerrianos suman 17 medallas en los Jadar

Luego de las pruebas de esta semana el paranaense se decidió por la opción de Pianca.

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Ver comentarios

Lo último

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Ultimo Momento
Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Los equipos de la Federación Entrerriana de Hockey se quedaron sin semifinales

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Candela Pogonza, la chica que rompe barreras y sueña en grande

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Racing derrotó a San Lorenzo y cortó la mala racha

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Un Vélez alternativo rescató un punto con diez ante Huracán

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Talleres será la sede de un Encuentro de Escuelitas de Básquet

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

Mariano Werner arranca la Copa de Oro con nuevo motorista

La provincia
Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Rogelio Frigerio inauguró la Muestra de la Construcción

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

Denuncian fumigaciones con vuelos rasantes en islas del Delta

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

En Paraná se realizó una nueva jornada de limpieza del arroyo La Santiagueña

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Última semana de invierno: pronostican calor, humedad y lluvias

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Frigerio enviará a la legislatura un proyecto de ley de Infraestructura

Dejanos tu comentario