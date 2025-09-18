Uno Entre Rios | La Provincia | Licencia de conducir

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Tras circular con su auto por la peatonal San Martín para esquivar una marcha, le retiraron la licencia de conducir y deberá rehacer los cursos.

18 de septiembre 2025 · 10:16hs
En un insólito incidente ocurrido este miércoles por la tarde en pleno centro de Paraná, una mujer de 54 años fue detenida por la Policía y su vehículo, un Volkswagen Surán gris, fue retirado por la grúa tras circular por la peatonal San Martín, evadiendo la marcha universitaria que se desarrollaba en la zona.

La mujer, quien alegó que llegaba tarde a su trabajo y que la marcha bloqueaba el paso en la intersección de Urquiza y Corrientes, decidió subir con su auto por la peatonal, sin tener en cuenta las normativas de tránsito. Tras el llamado de atención de los transeúntes y la intervención de los agentes de Tránsito Municipal, la mujer fue notificada de que su comportamiento había violado las normativas de circulación en la zona peatonal.

Sin embargo, la situación no quedó allí: tras ser labrada el acta correspondiente y la multa por contravención, las autoridades decidieron retener la licencia de conducir de la conductora, quien, según los procedimientos, deberá realizar nuevamente todos los cursos de educación vial para poder revalidarla. La mujer quedó con la sanción que le prohíbe la conducción hasta completar los cursos, lo que pone de relieve la seriedad con la que las autoridades locales abordan este tipo de infracciones, sobre todo en zonas peatonales de alto tránsito.

El incidente dejó en evidencia la importancia de respetar las normativas de circulación, especialmente en zonas donde la seguridad peatonal es prioritaria, como la peatonal San Martín de Paraná. A pesar de la explicación de la conductora, los agentes no pudieron pasar por alto la infracción y decidieron aplicar las medidas correspondientes.

El retiro de la licencia de conducir se considera una de las sanciones más severas que se imponen en estos casos, ya que subraya la necesidad de educar y concientizar a los conductores sobre los riesgos que implica el desdén por las normativas de tránsito, sobre todo en un área tan concurrida como el microcentro paranaense.

El episodio también resalta la responsabilidad de los conductores para planificar sus viajes con anticipación, considerando posibles cortes de calles y eventos, y no poner en riesgo la seguridad de peatones y otros conductores con decisiones impulsivas como la de invadir la peatonal.

