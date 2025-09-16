Uno Entre Rios | Ovación | sóftbol

Sóftbol: Argentina venció a Dominicana y logró su tercera victoria en el Panamericano U23

Argentina sumó este lunes su tercera victoria en el II Panamericano U23 masculino de sóftbol. Este martes, desde las 19:30 enfrenta a Canadá.

16 de septiembre 2025 · 11:07hs
Argentina sumó este lunes su tercera victoria en el II Panamericano U23 masculino de sóftbol que se disputa en Santa Rosa, La Pampa. En un encuentro muy parejo, se impuso 1-0 en el décimo capítulo ante República Dominicana, gracias a una carrera de Luca Talmón y a la extraordinaria labor del lanzador Franco Sáenz.

El pitcher argentino completó diez episodios en los que firmó una planilla de 22 strike outs, permitió cuatro hits y concedió tres bases por bolas. Lo más destacado de su actuación fue la firmeza para sostener al equipo durante los tres períodos extra que definieron el encuentro.

Tercer triunfo

Con este triunfo, la Selección Nacional consolidó su camino en el certamen frente a un rival de gran jerarquía, que exigió al máximo al conjunto albiceleste.

El partido fue una verdadera batalla de lanzadores. Jonni Suriel Fernández sostuvo 9.1 entradas para República Dominicana, logrando eliminar a 14 bateadores argentinos. Además, recibió solo dos imparables y otorgó seis boletos a la inicial, cumpliendo también una actuación titánica.

Recién en el tercer período extra la ofensiva albiceleste logró quebrar la resistencia rival, en un cierre cargado de emoción que mantuvo expectantes a los espectadores.

El equipo anfitrión, que todavía no logra desplegar todo su poder ofensivo, encontró la diferencia en un momento clave. Talmón fue designado para correr desde la segunda base y, aunque Genaro Correa fue puesto out en su turno, el corredor avanzó hasta la tercera almohadilla.

