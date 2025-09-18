Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves El alerta pasó para este viernes en Entre Ríos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador 18 de septiembre 2025 · 09:03hs

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el alerta amarillo por tormentas para este jueves en Entre Ríos y se postergó para este viernes de la madrugada. De todas maneras, se aguarda tiempo inestable hasta el sábado y baja de temperaturas el domingo.

lluvia tormentas inestabilidad Paraná Foto UNO/Liliana Bonarrigo El alerta pasó para este viernes de madrugada en 10 departamentos de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Nueva alerta El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.