Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

El alerta pasó para este viernes en Entre Ríos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador

18 de septiembre 2025 · 09:03hs
Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que cesó el alerta amarillo por tormentas para este jueves en Entre Ríos y se postergó para este viernes de la madrugada. De todas maneras, se aguarda tiempo inestable hasta el sábado y baja de temperaturas el domingo.

lluvia tormentas inestabilidad Paraná

El alerta pasó para este viernes de madrugada en 10 departamentos de la provincia: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Entre Ríos. Nuestro objetivo siempre ha sido reducir las listas de espera, informaron desde el Cucaier.

Donación de órganos en Entre Ríos: en nueve meses, ya se alcanzó el 70% de los operativos realizados en 2024

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

SMN: anuncian un miércoles con máximas de 27° y jueves con lluvias y tormentas

Nueva alerta

El área será afectada tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Entre Ríos jueves Servicio Meteorológico Nacional Concordia Feliciano
Noticias relacionadas
Este miércoles, habrá movilizaciones en cuatro localidades entrerriana para exigir la reversión del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Habrá marchas en Entre Ríos en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario

martes con temperaturas primaverales: la maxima sera de 27 grados

Martes con temperaturas primaverales: la máxima será de 27 grados

en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones de obra pública. 

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

tarifa electrica en entre rios: en 2026 habra revision quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Ver comentarios

Lo último

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Ultimo Momento
Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Vicentin: la Justicia indagará por un fraude a 26 exdirectores

Vicentin: la Justicia indagará por un fraude a 26 exdirectores

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Policiales
Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Un auto se incendió por completo en el camino de Puiggari-Racedo

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Empresario de Concordia denunció maniobra de estafa virtual

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

Gualeguaychú: la docente baleada por su pareja recibió el alta médica

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

En el hospital Masvernat murió el policía baleado en un confuso episodio en una estancia

Ovación
Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

Con el paranaense Luciano Vicentín como figura, Argentina eliminó a Francia y pasó a octavos

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

Lisandro Abella, primer instructor de Wu Shu certificado por FAWU en la región

River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

La Selección Argentina juega ante Francia un duelo clave por la clasificación a octavos de final

Limpiaron las aguas del río Paraná

Limpiaron las aguas del río Paraná

La provincia
Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: trato inhumano y una misteriosa consultora

Dieron más detalles del operativo de Andis en Paraná: "trato inhumano" y una misteriosa consultora

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Tras ocho horas de trabajos, extrajeron los restos del gliptodonte de Colonia Avelina

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Le retiraron la licencia de conducir a la mujer que ingresó con su auto a la peatonal de Paraná

Marcha Universitaria: No nos van a arrebatar nunca ni lucha, ni la historia

Marcha Universitaria: "No nos van a arrebatar nunca ni lucha, ni la historia"

Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

Entre Ríos: cesó el alerta para este jueves

Dejanos tu comentario