Argentina perdió ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias

Argentina exhibió una deslucida imagen en defensa y lo pagó caro en Guayaquil. Enner Valencia le dio la victoria 1 a 0 al dueño de casa.

Argentina sufrió la ausencia de Lionel Messi y perdió 1-0 ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . Enner Valencia marcó la única emoción en Guayaquil a través de un dudoso penal cobrado por Wilmar Roldán .

La Albiceleste jugó 60 minutos con un hombre menos por la tarjeta roja a Nicolás Otamendi, mientras que el dueño de casa sufrió la expulsión de Moisés Caicedo al inicio del complemento.

Los dirigidos por Lionel Scaloni cerraron las Eliminatorias en el primer lugar con 38 puntos y fueron la selección más goleadora de la Clasificatoria con 31 goles. Por otro lado, Ecuador escaló a la segunda posición con 29 unidades y se consagró como la valla menos vencida de la tabla, luego de recibir tan solo 5 tantos en 18 encuentros.

Minuto a minuto

92 minutos: Ecuador saborea el triunfo

La Tricolor defiende la ventaja en el cierre del encuentro. Se juega el segundo de los cinco minutos agregados por Roldán.

82 minutos: Ecuador apuesta al contraataque para liquidar el partido

El conjunto de Sebastián Beccacece le armó varios líos a la Argentina gracias a la velocidad de Kevin Rodríguez, quien provocó una amonestación a Leonardo Balerdi. Sin embargo, todavía no puede ampliar la ventaja y mantiene en vilo la definición del encuentro.

72 MINUTOS: ¡TREMENDA TAPADA DEL DIBU!

El arquero reapareció por tercera vez para despejar un potente disparo a quemarropa de Kevin Rodríguez en el área.

69 minutos: Argentina, cerca del empate

Giovani Lo Celso ensayó un remate dentro del área que se desvió en un rival y la pelota se fue al córner.

68 minutos: Argentina agotó modificaciones

Nahuel Molina y Giovani Lo Celso entraron por Gonzalo Montiel y Rodrigo De Paul. Además, Becaccece metió a Kevin Rodríguez por Gonzalo Plata en Ecuador.

65 minutos: Nicolás Tagliafico, amonestado

El futbolista se llevó la amarilla por un codazo sin intención a la cara de Alan Franco.

Tagliafico es uno de los amonestados de la Celeste y Blanca (Crédito: Rodrigo BUENDIA / AFP)21:32 hsHoy

61 minutos: dos modificaciones en Argentina

Franco Mastantuono y Julián Álvarez entraron por Leandro Paredes y Lautaro Martínez.

49 MINUTOS del segundo: ¡MOISÉS CAICEDO, EXPULSADO!

El volante central recibió la segunda amonestación por una falta a Nicolás González.

58' El juez marca el final del primer tiempo en medio de un clima caliente, con muchas protestas y los futbolistas argentinos buscando al árbitro. Scaloni se mete en el campo de juego para alejarlos y que vayan al vestuario, tras una etapa con casi 14 minutos extra en Guayaquil.

57 MINUTOS: ¡GOL DE ECUADOR!

54 MINUTOS: ¡PENAL PARA ECUADOR!

El árbitro Wilmar Roldán cobró la pena máxima a instancias del VAR por una supuesta infracción de Nicolás Tagliafico a Angelo Preciado.

¡ADICIONARON SEIS MINUTOS!

40 minutos: Argentina no pasa sustos con 10 jugadores

El equipo de Scaloni tomó una postura más replegada por la inferioridad numérica y dispuso una línea de cinco defensores en el cierre de la etapa.

33 MINUTOS: ¡NICO OTAMENDI, EXPULSADO!

El zaguero central derribó a Enner Valencia, quien se encaminaba a quedar frente a frente con el Dibu Martínez. Debido al contexto de la infracción, Wilmar Roldán le mostró la tarjeta roja.

25 minutos: Argentina, agazapado en busca de su chance

La Albiceleste se mantiene replegada y apuesta a las transiciones rápidas para llevar peligro al arco de Galíndez.

5 minutos: Moisés Caicedo, amonestado

El volante central de Ecuador se llevó la cartulina por una fuerte entrada en mitad de cancha.

13 minutos: segunda atajada de Emiliano Martínez

El habilidoso Nilson Angulo probó la resistencia del arquero con un disparo cruzado controlado en dos tiempos por el marplatense.

11 MINUTOS: ¡GOL ANULADO A ECUADOR!

La jugada finalizada por Nilson Angulo en la red fue invalidada por un evidente fuera de juego suyo.

7 MINUTOS: ¡TAPADA CLAVE DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero argentino despejó con eficiencia un mano a mano contra el atacante, Enner Valencia en el área.

2 minutos: primer avance del partido

El jugador de Ecuador, Gonzalo Plata, ganó en las alturas a la salida de un córner izquierdo con un cabezazo que se marchó desviado.

La formación de Selección Argentina vs. Ecuador, por las Eliminatorias

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

El once de Ecuador vs. Selección Argentina, por las Eliminatorias

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Alan Franco, Moisés Caicedo; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

¡Franco Mastantuono lucirá la camiseta número 10!

El futbolista del Real Madrid tendrá el dorsal de Lionel Messi, ausente para el encuentro ante Ecuador. Además, Thiago Almada y Valentín Carboni fueron desafectados de la lista por lesión