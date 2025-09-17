River mostró otra cara en el segundo, pero perdió en la ida ante Palmeiras

River cayó 2 a 1 ante el Verdao en Núñez por los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque. Lucas Martínez Quarta descontó en el cierre. La revancha en Brasil.

River mostró otra cara en el segundo tiempo, perdió 2 a 1.

River Plate perdió 2-1 sobre Palmeiras en el Estadio Monumental por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores . El Verdao sacó la ventaja en el primer tiempo con los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque dentro de una etapa en la que fue muy superior al Millonario en todas las facetas del juego.

El equipo de Marcelo Gallardo mostró una mejoría en la segunda parte con un rival más replegado en busca de proteger la diferencia en el marcador. Esa levantada del anfitrión se plasmó a los 88 minutos con el descuento de Lucas Martínez Quarta . De esa manera, River Plate quedó a un gol de igualar la eliminatoria el próximo miércoles desde las 21:30 (hora argentina) en el Allianz Parque de Sao Paulo. Antes de ese duelo, deberá visitar el sábado a partir de las 21:15 a Atlético Tucumán por la novena jornada del Torneo Clausura .

River tiene una final anticipada ante Palmeiras

Minuto a minuto

96 MINUTOS: ¡BORJA TUVO EL EMPATE!

El delantero colombiano giró en el área y ejecutó un tiro que se desvió en un rival y salió pegado a un palo

88 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Lucas Martínez Quarta sacudió un disparo a distancia que se desvió en un hombre de Palmeiras, descolocó a Weverton y se metió en la red.

83 MINUTOS: ¡EL VAR LLAMÓ A VALENZUELA, PERO NO HAY PENAL PARA RIVER!

El árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Weverton por una acción imprudente sobre Montiel en el área. Sin embargo, cobró fuera de juego en lugar de la pena máxima porque el lateral partió inhabilitado en el origen de la jugada.

79 minutos: todo River reclamó un penal sobre Montiel

Los futbolistas se quejaron con Jesús Valenzuela por una entrada peligrosa con la rodilla en alto de Weverton sobre la espalda de Cachete.

76 minutos: River Plate agotó cambios en Núñez

Miguel Borja y Santiago Lencina entraron por Maximiliano Salas y Nacho Fernández.

74 minutos: nuevo intento del Huevo

Marcos Acuña sacudió un potente zurdazo cruzado que se perdió al lado del palo izquierdo de Weverton.

66 minutos: buscapié de Acuña que nadie tocó

El lateral ejecutó un disparo frontal que salió muy desviado y nadie llegó a tocarlo para alterar su trayectoria.

64 minutos: Salas tuvo la suya

El atacante bajó una pelota en el primer palo a la salida de un córner izquierdo, pero nadie apareció sobre el caño opuesto para empujarla a la red.

56 minutos: Driussi salió y prendió las alarmas

Facundo Colidio reemplazó al delantero de River Plate, que abandonó la cancha con molestias físicas.

46 minutos: el primer acercamiento fue del Millonario

El anfitrión inauguró el complemento con un testazo desviado a la salida de un córner.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Doble cambio en River Plate: Juanfer Quintero por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz.

41 minutos: ¡GOL DEL PALMEIRAS!

El Huevo Acuña perdió una pelota en salida y la defensa de River no pudo rearmarse. Tras una sensacional jugada del Flaco López, Vitor Roque define con sutileza ante la desesperada salida de Franco Armani.

39 minutos: Lautaro Rivero probó de media distancia

El defensor tuvo zona liberada, enganchó ante un rival y le pegó desde la medialuna, desviado.

38 minutos: otro amonestado en River

El juvenil Lautaro Rivero le pegó desde atrás al Flaco López y es el tercero en el Millonario en recibir la amarilla.

27 minutos: River y su primera aproximación

Paulo Díaz recibió solo en la puerta del área y probó con una volea, que se fue desviada.

24 minutos: nuevo amonestado en River

Marcos Acuña bajó desde atrás a Andreas Pereira y se ganó la cartulina amarilla.

19 minutos: el palo salvó a River

Otra vez desde un tiro de equina enviado por Pereira, Lucas Evangelista se anticipa de cabeza a Driussi y Salas y por centímetros no fue gol.

18 minutos: Andreas Pereira casi convierte de tiro libre

Franco Armani tuvo otra gran reacción al anticiparse al disparo del brasileño y manotear hacia un lado.

17 minutos: amarilla para Paulo Díaz tras una fuerte infracción

El defensor de River bajó a Vitor Roque en una clara oportunidad para el Palmeiras de convertir de contragolpe.

12 minutos: gran respuesta de Franco Armani

River no la pasa nada bien en los primeros minutos. Palmeiras juega mejor con confianza y precisión. Esta vez el que remató desde la puerta del área fue Khellven, que el arquero millonario pudo despejar.

5 minutos: ¡GOL DE PALMEIRAS!

El defensor Gustavo Gómez cabeceó en absoluta soledad un tiro de esquina y pone en ventaja a la visita, en la primera llegada de peligro. Es el segundo gol del capitán paraguayo en la actual Copa Libertadores y el número 40 con la camiseta del Verdao en 363 partido.

Formación de River Plate confirmada

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Formación de Palmeira confirmada

Palmeiras: Weverton; khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira; José Manuel López, Vitor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.