De la mano de un Ousmane Dembélé superlativo con un triplete y otro tanto de Desiré Doué, Francia se impuso con autoridad ante Noruega por 4-1 y se quedó con la cima del Grupo I con puntaje perfecto. Los galos se pusieron adelante en el marcador a los seis minutos de iniciado el encuentro y no volvieron a mirar para atrás, a pesar del descuento de los noruegos, tras el segundo de Dembélé.
Cada vez más candidato: Francia goleó a Noruega y se quedó con el Grupo I
Francia se hizo fuerte ante los noruegos, ganaron 4-1 en Boston y clasificaron con puntaje perfecto a los 16avos de final.
26 de junio 2026 · 18:12hs
Ahora, el equipo de Didier Deschamps -ausente del partido por el fallecimiento de su madre- aguarda por conocer a su rival de dieciseisavos de final, que hoy sería Suecia. Noruega, en tanto, también clasificó a la siguiente fase, instancia en la que enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes, en Dallas.