Cada vez más candidato: Francia goleó a Noruega y se quedó con el Grupo I

De la mano de un Ousmane Dembélé superlativo con un triplete y otro tanto de Desiré Doué, Francia se impuso con autoridad ante Noruega por 4-1 y se quedó con la cima del Grupo I con puntaje perfecto. Los galos se pusieron adelante en el marcador a los seis minutos de iniciado el encuentro y no volvieron a mirar para atrás, a pesar del descuento de los noruegos, tras el segundo de Dembélé.