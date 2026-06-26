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Cada vez más candidato: Francia goleó a Noruega y se quedó con el Grupo I

Francia se hizo fuerte ante los noruegos, ganaron 4-1 en Boston y clasificaron con puntaje perfecto a los 16avos de final.

26 de junio 2026 · 18:12hs
Francia ganó y sigue con un rendimiento ideal.

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De la mano de un Ousmane Dembélé superlativo con un triplete y otro tanto de Desiré Doué, Francia se impuso con autoridad ante Noruega por 4-1 y se quedó con la cima del Grupo I con puntaje perfecto. Los galos se pusieron adelante en el marcador a los seis minutos de iniciado el encuentro y no volvieron a mirar para atrás, a pesar del descuento de los noruegos, tras el segundo de Dembélé.

Ahora, el equipo de Didier Deschamps -ausente del partido por el fallecimiento de su madre- aguarda por conocer a su rival de dieciseisavos de final, que hoy sería Suecia. Noruega, en tanto, también clasificó a la siguiente fase, instancia en la que enfrentará a Costa de Marfil el próximo martes, en Dallas.

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Francia, uno de los grandes candidatos a quedarse con el Mundial 2026.

Van por la cima del Grupo I del Mundial 2026

Francia Noruega Mundial 2026
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