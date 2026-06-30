Las ventas de autos 0 km frenaron su recuperación y los patentamientos cayeron hasta 30% en junio.

El mercado automotor argentino comenzó a mostrar señales de desaceleración después de varios meses de fuerte expansión. Según datos preliminares del sector, los patentamientos de autos 0 km cayeron hasta un 30% interanual en junio, marcando un freno en la recuperación que venía registrando la actividad.

En el acumulado del primer semestre de 2025, la baja ronda el 10%, lo que confirma un cambio de tendencia en la demanda. Aunque los números finales podrían ajustarse levemente, en las concesionarias ya reconocen que el impulso de los primeros meses comenzó a perder fuerza.

Las principales marcas del país sintieron el impacto. Varias registraron caídas tanto mensuales como acumuladas, mientras que otras exhibieron retrocesos aún más pronunciados, con bajas que en algunos casos superaron el 40%.

Los autos chinos ganan terreno

En contraste con este escenario, algunas excepciones lograron destacarse. Ford mostró un leve crecimiento impulsado por modelos importados, mientras que la china BYD se consolidó como uno de los nuevos protagonistas del mercado local.

El avance de estas marcas está directamente relacionado con el ingreso de autos chinos, favorecidos por un esquema que permitió importar unidades con arancel reducido. Actualmente, estos vehículos representan cerca del 20% del mercado argentino, una participación que continúa en aumento.

Sin embargo, este crecimiento no se produce en un contexto expansivo, sino dentro de un mercado que se achica. En la práctica, el avance de los nuevos jugadores se da en gran medida a costa de las marcas tradicionales, que pierden participación y volumen de ventas.

Un segundo semestre con incertidumbre

Con este panorama, el sector automotor enfrenta un segundo semestre cargado de incertidumbre. La evolución del consumo, el acceso al financiamiento y las estrategias comerciales de las terminales serán factores clave para definir si la desaceleración se profundiza o si el mercado logra recuperar parte del dinamismo perdido.