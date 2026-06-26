Ante la gran ola de calor, Francia toma medidas restrictivas

Francia continuaba padeciendo los efectos de una ola de calor que llevó a las autoridades a tomar medidas excepcionales, como la restricción de la venta y consumo de alcohol en París a partir de este viernes.

Según el sitio RFI, esa medida se tomó para evitar un colapso de los hospitales , que empiezan a registrar una afluencia anormal de pacientes víctimas de la canícula.

Marcha

La marcha del Orgullo LGTB+ y un importante festival de música quedaron suspendidos. Por otra parte, se elevó a 55 la cantidad de personas que se ahogaron tras buscar refresco en cursos de agua, justamente en zonas que entrañan peligro para el bañista.

“La Marcha queda postergada; pensamos organizarla en septiembre, pero todo el equipo debe reunirse para ver cómo hacemos”, comentó Anouk Veyret, copresidenta de Inter-LGBT. El prefecto de Policía de París, Patrice Faure, había pedido a los organizadores de esta cita anual del colectivo LGTB+ en París y a los del festival Solidays la anulación de ambos eventos.

No es la única medida tomada por las autoridades en las últimas horas para hacer frente a la intensa y prolongada ola de calor con temperaturas que rondan los 40 ºC. El prefecto de Policía ya había anunciado la prohibición del consumo de alcohol en la vía pública a partir del mediodía del viernes, como se dispuso el domingo pasado durante la popular Fiesta de la Música.

Del mismo modo, queda prohibida la venta de alcohol a partir de las 18:00. Así se procura reducir la presión sobre los servicios de urgencias y los hospitales de la capital, máxime cuando esta ola de calor recuerda a la de 2003, que dejó casi 15.000 muertos en Francia. Las urgencias del hospital europeo Georges-Pompidou, uno de los principales de París, están sometidas a una fuerte presión, advirtió el viernes el jefe de urgencias Philippe Juvin, describiendo una situación “extremadamente grave”.

“Pasillos llenos” de pacientes en los hospitales

Desde el lunes, “la llegada de pacientes no disminuye, ayer aumentó mucho”, explicó a los medios BFMTV/RMC. “Los pasillos están llenos” de pacientes “más bien ancianos”, con “hipertermias muy elevadas”, señaló. Mientras tanto, el balance de personas muertas por ahogamiento en Francia durante la actual canícula se elevó a 55 personas, informó el viernes el gobierno, que teme un balance todavía peor. En su mayoría eran jóvenes, que se bañaban en zonas no autorizadas en ríos o lagos para escapar del calor. Según la ministra de Deportes, Marina Ferrari, “un 65% de estos ahogamientos tuvieron lugar en lugares de baño no vigilados o no autorizados”.