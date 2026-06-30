Noruega se metió en los octavos de final del Mundial 2026

Los Vikingos superaron sobre el final por 2 a 1 a Costa de Marfil y, en la próxima instancia del Mundial 2026, se medirán con Brasil.

Erling Haaland, una de las figuras del Mundial 2026, marcó el segundo tanto del conjunto nórdico.

Noruega, con un trabajado trámite en Dallas por los 16avos de final del Mundial 2026 , venció por 2 a 1 a Costa de Marfil y se metió en octavos de final, instancia en la que se enfrentará a Brasil, el domingo 5 de julio, a las 17.

Con los goles de Antonio Nusa a los 39 minutos del primer tiempo y Erling Haaland a los 41 del segundo, el equipo nórdico sufrió más de la cuenta ante los africanos, quienes habían igualado transitoriamente a los 29 del segundo tiempo con Amad Diallo.

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Costa de Marfil, escolta de Alemania en la fase de grupos, cedió la posesión desde el inicio y apostó al contragolpe frente a una Noruega que había terminado segunda detrás de Francia.

La estrategia africana dio resultado y generó las primeras ocasiones con un remate de Ghislain Konan que pasó cerca y un peligroso centro de Nicolas Pépé que despejó la defensa.

Sin embargo, cerca del descanso Nusa recibió por la izquierda, encaró hacia el centro y definió con precisión para marcar el 1-0. Antes del entretiempo, Haaland desperdició una oportunidad para ampliar la ventaja.

Noruega lo ganó sobre el final

En el complemento, el equipo dirigido por Emerse Fae adelantó sus líneas y estuvo cerca del empate con un disparo de Pépé que desvió Örjan Nyland.

Noruega respondió con una acción de pelota parada en la que Alexander Sorloth peinó el balón y Torbjörn Heggem encontró una salvada sobre la línea.

A los 75 minutos, Diallo, recién ingresado, igualó con una gran acción individual pero cuando el tiempo extra parecía inevitable, Patrick Berg asistió a Haaland, que empujó el balón para el 2-1 definitivo.

Costa de Marfil buscó el empate hasta el final, pero Nyland sostuvo la clasificación noruega con una norme atajada.