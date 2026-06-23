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Mundial 2026: murió la madre del entrenador de Francia y no dirigirá ante Noruega

El DT de Francia Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia. La Federación le dio licencia para no estar en el tercer partido del grupo.

23 de junio 2026 · 21:55hs
El entrenador de Francia Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia.

El entrenador de Francia Didier Deschamps viajó de urgencia a su país tras esta noticia.

En las últimas horas, se dio a conocer una dura noticia para la selección de Francia: murió la madre de Didier Deschamps, el entrenador. El DT se mostró muy conmocionado, por lo que recibió un permiso especial de la Federación Francesa para viajar a su país y no estará presente ante Noruega en el último partido de la fase de grupos.

“Didier Deschamps no podrá dirigir los entrenamientos antes del encuentro Noruega-Francia. Tampoco podrá estar presente en el banquillo el viernes para el último partido de los Bleus en el grupo I”, informaron a través de un comunicado.

Noruega también se clasificó.

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Además, contaron que su ayudante de campo, Guy Stephan, se hará cargo de los entrenamientos previos al tercer partido y dirigirá en el Estadio Boston.

“En este momento extremadamente doloroso, deseamos mucho ánimo al seleccionador y a su familia y les aseguramos el apoyo de todas y todos en el seno de la Federación”, agregaron.

La noticia conmocionó a los hinchas y seguidores y le dejaron mensajes positivos en los comentarios del posteo. Por supuesto, no se dieron a conocer las causas de la muerte.

Francia Noruega Mundial 2026 Madre
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