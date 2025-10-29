Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Con día y horario confirmado para el Superclásico entre Boca y River

La Liga Profesional publicó el cronograma de la anteúltima fecha de la fase regular con el encuentro entre Boca y River.

29 de octubre 2025 · 19:56hs
El Superclásico se disputará el 9 de noviembre a las 16.30.

El Superclásico se disputará el 9 de noviembre a las 16.30.

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de la 15° jornada del Torneo Clausura y confirmó día y horario para el Superclásico entre Boca y River. El duelo que se disputará en La Bombonera, tendrá lugar el próximo domingo 9 de noviembre a las 16.30.

Más allá del atractivo lógico que genera el enfrentamiento entre los dos equipos más importantes de la Argentina, este partido tendrá el aliciente de que será definitorio en muchos aspectos. Ambos se están jugando la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual y el resultado será clave ya que el ganador tendrá un pie y medio en el certamen internacional del año próximo.

Boca lo dio vuelta con un doblete de Milton Giménez.

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Tras su importantísima remontada ante Barracas, hoy el Xeneize ocupa la segunda plaza con 53 puntos y estaría obteniendo un cupo directo hacia la fase de grupos. El Millonario, tercero con un punto menos, jugaría la fase previa, instancia donde su archirrival quedó eliminado ante Alianza Lima en febrero de este año.

Además, servirá para determinar la posición de ambos en sus respectivas zonas, lo que será importante para ver si juegan de local los duelos de mata-mata. Los comandados por Claudio Úbeda escalaron a la tercera posición de la Zona A con 20 puntos, mientras que los dirigidos por Marcelo Gallardo están quintos en la Zona B con 21 unidades.

Cabe remarcar que River salió victorioso en los últimos dos Superclásicos disputados en La Bombonera (2-0 en 2023 y 1-0 en 2024) y el que jugaron este año también lo ganó el conjunto de Núñez: fue 2 a 1 en el Monumental con goles de Franco Mastantuono y Sebastían Driussi, mientras que Miguel Merentiel había empatado transitoriamente para la visita.

Así se jugará el resto de la 15° fecha del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

  • 21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

  • 17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A
  • 19.15 - Huracán vs. Newell's - Zona A
  • 19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B
  • 21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A
  • 21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

  • 16.30 - Boca vs. River - Interzonal
  • 19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B
  • 19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A
  • 21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A
  • 21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre

  • 17.00 - Gimnasia vs. Vélez - Zona B
  • 19.00 - Deportivo Riestra vs. Independiente - Zona B
  • 21.15 - Argentinos Juniors vs. Belgrano - Zona A
  • 21.15 - Central Córdoba vs. Independiente Rivadavia - Zona A
Boca River Superclásico La Bombonera Torneo Clausura
El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, junto a accionarios del reconocido café.

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

El exDT de San Lorenzo sería uno de los apuntados por Boca.

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

Rodrigo Battaglia encendió la alarma en Boca

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual.

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

