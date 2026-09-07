Artistas de cinco provincias se reunirán para celebrar la Primavera Payasa

El festival se realizará el 11, 12 y 13 de septiembre en Casa Boulevard. Habrá espectáculos de artistas de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Chaco y Corrientes, con todas las funciones a la gorra

La llegada de la primavera tendrá este año una celebración especial en Paraná: risas, narices rojas, poesía y teatro serán parte de Primavera Payasa, un festival que reunirá durante tres jornadas a artistas de distintas provincias.

La propuesta se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre en Casa Boulevard/Sala Metamorfosis , con una programación integrada por espectáculos de Santa Fe, Córdoba, Chaco, Corrientes y Paraná. Todas las funciones serán a la gorra .

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El festival es impulsado por La Liga de Payasos, un proyecto de la Compañía Teastral, y nace en consonancia con la llegada de la primavera, como una celebración del renacimiento, el florecer y los caminos recorridos.

La propuesta también tendrá un significado especial para Teastral, que celebra 20 años de trayectoria. Desde esa historia compartida, la compañía propone encontrarse alrededor de uno de sus alimentos fundamentales: el teatro, esta vez a través del universo del arte del payaso y la payasa.

Tres días de espectáculos

La programación comenzará el viernes 11 de septiembre, a las 21, con Gaznápiro, un espectáculo simplón, una propuesta llegada desde Santa Fe.

El sábado 12, a las 21, será el turno de Wof, obra payasa para Virginia Wolf, proveniente de Córdoba. Más tarde, a las 22.30, se realizará una Varieté payasa, que reunirá a payasos y payasas de distintos puntos del país.

La última jornada será el domingo 13. A las 17 se presentará Abuelar, un homenaje a nuestras abuelas, una propuesta de artistas de Chaco y Corrientes. El cierre llegará a las 20 con Icaria, una payasa tragicómica, espectáculo de Paraná.

Con artistas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y Córdoba, Primavera Payasa propone transformar los escenarios en un espacio de encuentro, celebración y juego.

Bajo una consigna que resume el espíritu del festival —“La alegría será de todes o no será”—, la iniciativa invita al público a acompañar tres jornadas en las que el humor, la emoción y la imaginación serán protagonistas.

Primavera Payasa es organizada por la Compañía Teastral y cuenta con el apoyo de CONTIER.