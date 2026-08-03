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"Un Domingo de Teatro" llega a Sauce de Luna con una función gratuita para toda la familia

La propuesta de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentará la obra Mi Reino por una Flor, de la Compañía Guaviranaá, este domingo 9 de agosto

3 de agosto 2026 · 13:49hs
Un Domingo de Teatro llega a Sauce de Luna con una función gratuita para toda la familia

El ciclo Un Domingo de Teatro, impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, continuará este fin de semana su recorrido por distintas localidades de la provincia con una propuesta pensada especialmente para las infancias y las familias. El domingo 9 de agosto, Sauce de Luna recibirá la obra Mi Reino por una Flor, de la Compañía Guaviranaá, con una función programada para las 16 en el SUM de la localidad, con entrada libre y gratuita.

Sauce de Luna recibirá la obra infantil “Mi Reino por una Flor”

La obra combina títeres y teatro de sombras para construir una historia llena de humor, imaginación y aventuras. La trama sigue a dos reinas vecinas y grandes amigas, orgullosas de los jardines que rodean sus reinos. La tranquilidad cambia cuando un brujo llamado Godofredo planta una misteriosa flor en el centro de ambos territorios, provocando una divertida disputa que pondrá a prueba la amistad entre las protagonistas.

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Con una puesta en escena cuidada y recursos visuales que invitan a la participación y el asombro, Mi Reino por una Flor propone reflexionar sobre el diálogo, la convivencia y la resolución pacífica de los conflictos, convirtiéndose en una opción ideal para compartir entre grandes y chicos.

La actividad es organizada de manera conjunta con los municipios de Sauce de Luna y Chajarí y forma parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal que la Secretaría de Cultura desarrolla en todo el territorio entrerriano con el objetivo de acercar propuestas artísticas a distintas comunidades de la provincia.

Con esta nueva fecha, Un Domingo de Teatro reafirma su objetivo de llevar espectáculos de calidad a diferentes localidades, promoviendo el acceso gratuito a la cultura y generando espacios de encuentro para las infancias y sus familias.

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Un domingo de teatro Sauce de Luna función
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