Por la creciente, está cortado el paso de la balsa que une Paraná con Villa Urquiza

El río Paraná este lunes tiene una altura de 3,09 metros y el Uruguay llega a los 11,20 metros. También el arroyo Las Conchas creció mucho e impide el paso

El río Paraná este lunes tiene una altura de 3,09 metros y el Uruguay llega a los 11,20 metros. También el arroyo Las Conchas creció mucho e impide el paso

El río Paraná este lunes tiene una altura de 3,09 metros y el Uruguay llega a los 11,20 metros. También el arroyo Las Conchas creció mucho e impide el paso

El río Paraná este lunes tiene una altura de 3,09 metros y el Uruguay llega a los 11,20 metros. También el arroyo Las Conchas creció mucho e impide el paso

El río Paraná este lunes tiene una altura de 3,09 metros y el Uruguay llega a los 11,20 metros. También el arroyo Las Conchas creció mucho e impide el paso

Al gran crecimiento del caudal de agua del arroyo Las Conchas se suman las precipitaciones caídas desde el viernes por la noche en distintos puntos de Entre Ríos, incluído Paraná Campaña. El servicio de la tradicional balsa a tracción a sangre que une Paraná con Villa Urquiza está suspendido momentáneamente. Los caminos de tierra por los cuales se atraviesa hasta llegar a la embarcación desde Colonia Avellaneda están intransitables, la situación se agravó con las últimas precipitaciones. Mientras tanto los trabajadores mantienen el ingreso a la balsa, a escasos centrímetros del arroyo a fuerza de pala, quitando el barro que se acumula a ambas márgenes.

Carlos Cardenia es una de los encargados del lugar y en diálogo con UNO lamentó que el fenómeno del Niño se esté presentado con tanta intensidad, y según sostuvo, también se mantendrá por un período prolongado de tiempo. "Ni bien podamos rehabilitar el paso lo informaremos inmediatamente", es lo que expresó el vecino.

A la altura de la capital entrerriana

Mientras tanto, la altura del río Paraná en el puerto de Paraná el 3 de agosto de 2026 es de 3,09 metros, registrando un leve descenso de un centímetro en la última medición oficial ( 3,10 metros) del día anterior a las 12 de la Prefectura Naval Argentina. El nivel de alerta es de 4,70 metros y el nivel de evacuación es a los 5 metros. Por el momento el Paraná a la altura de la capital entrerriana se encuentra por debajo de los niveles de riesgo y en parámetros normales de aguas medias.

Concordia

La Municipalidad de Concordia inició este lunes evacuaciones preventivas ante la crecida del río Uruguay y el avance del agua en sectores cercanos al arroyo Manzores. Durante la mañana fueron trasladadas seis familias, mientras las autoridades mantienen preparados otros centros ante la posibilidad de que el nivel continúe aumentando.

Según la última medición realizara en la mañana por CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), el río registra una altura de 11,20 metros y podría llegar a los 11,60.

Diego Sauré, secretario de Salud del municipio, explicó que los equipos municipales habían recorrido durante la tarde del domingo la zona de Salta y Estrada para anticipar a los vecinos la posibilidad de evacuaciones. “Vinimos a la tardecita a esta zona sabiendo que hoy podía crecer un poquito más el río, para preparar a la gente, avisarle que íbamos a venir de mañana a hacer ciertas evacuaciones preventivas. Se están evacuando seis familias en el transcurso de la mañana”, indicó. El funcionario remarcó que el objetivo fue anticiparse a una eventual llegada del agua a las viviendas y evitar realizar operativos en condiciones más complejas.