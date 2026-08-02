Primera Nacional: ganó Chacarita y Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

La victoria del Funebrero sobre Agropecuario le permitió a Patronato subir una posición en la Zona B de la Primera Nacional.

La continuidad de la 23ª fecha de la Primera Nacional dejó una noticia alentadora para Patronato. Chacarita derrotó 2 a 1 a Agropecuario de Carlos Casares y el conjunto entrerriano logró mantenerse fuera de los puestos de descenso de la Zona B gracias a registrar mejor diferencia de gol.

El Sojero comenzó mejor y se puso en ventaja a los 6 minutos del complemento por intermedio del exdelantero de Patronato, Alejandro Gagliardi, quien abrió el marcador para la visita.

Sin embargo, el Funebrero reaccionó y revirtió el resultado en apenas tres minutos con la eficacia de Cristian Guanca. El atacante igualó las acciones a los 66 minutos y volvió a convertir a los 69 para sellar el 2-1 definitivo en favor del conjunto de San Martín.

Con este resultado, Agropecuario cayó a la zona de descenso al quedar con 23 puntos. Patronato suma la misma cantidad de unidades, aunque se ubica un escalón por encima gracias a una mejor diferencia de gol: -5 para el Rojinegro contra -10 del Sojero.

La tabla continúa siendo encabezada por Gimnasia y Esgrima de Jujuy con 41 puntos, seguido por Temperley con 37 y Tristán Suárez y Atlanta con 36.

En otros encuentros de la jornada, Deportivo Maipú superó 4 a 2 a Atlanta y se metió en zona de Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, mientras que Gimnasia y Tiro de Salta venció 2 a 1 a Temperley como visitante y también ingresó al grupo de los ocho mejores.

Posiciones de la Zona B de la Primera Nacional

Gimnasia (Jujuy) 41

Temperley 37

Tristán Suárez 36

Atlanta 36

Midland 34

Deportivo Maipú 32

Gimnasia y Tiro 31

Atlético Rafaela 31

San Martín (Tucumán) 30

Colegiales 29

Nueva Chicago 29

Almagro 29

San Martín (San Juan) 27

Chacarita 26

Quilmes 25

Patronato 23

Agropecuario 23

Güemes 19